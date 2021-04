Neymar, atras de o carieră în pokerul profesionist, după ce se va retrage din fotbal

"Pokerul este unul dintre lucrurile pe care îmi plac cel mai mult să le fac. Mă simt foarte confortabil şi cred că, după ce am jucat fotbal, voi putea face turnee, să călătoresc pentru a juca în turnee la care mi-am dorit mereu să particip, dar nu am putut face asta din cauza programului meu şi a carierei mele", a declarat starul brazilian într-un interviu acordat postului de televiziune CNews.



Neymar a precizat că pasiunea sa pentru poker s-a născut în timpul Cupei Mondiale din 2014, găzduită de ţara sa, iar astăzi îi are ca parteneri de joc la PSG pe portarul costarican Keylor Navas şi pe mijlocaşul argentinian Leandro Paredes, după ce a împărtăşit această pasiune la fosta sa echipă, FC Barcelona, cu fundaşul spaniol Gerard Pique.



În opinia sa, pokerul "reprezintă şi o modalitate de a uni grupul, de a petrece mai mult timp împreună", dar şi de a-şi face noi prieteni, citează Agerpres.