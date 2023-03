Update/ New York Times, ipoteză despre atacul asupra Nord-Stream. Cine ar fi coordonat totul

În ziarul american New York Times a apărut o ipoteză cu privire la autorii atacului asupra gazoductului Nord Stream.

Update: Consilierul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marţi că Kievul "nu are absolut nicio implicare" în atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream şi nu are informaţii despre ceea ce s-a întâmplat, relatează Reuters.



Mihailo Podoliak a facut aceste comentarii într-o declaraţie către Reuters după publicarea unor informaţii în New York Times care citează oficiali americani. Aceştia au sugerat că un grup pro-ucrainean este responsabil de atacuri.

- ştirea iniţială -

Informaţii examinate de oficiali americani sugerează că atacul de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream a fost comis de un grup pro-ucrainean, a relatat marţi cotidianul New York Times, citat de Reuters.



Nu sunt dovezi că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sau principalii săi asistenţi au fost implicaţi în operaţiune ori că autorii au acţionat la comanda unui oficial guvernamental ucrainean, a menţionat cotidianul, citând oficiali americani, scrie Agerpres.



Reuters mai precizează că nu a putut verifica în mod independent această informaţie şi nu a putut contacta imediat oficiali americani pentru a o comenta, şi nici responsabili de la Kiev şi Moscova.

Atacurile, calificate drept "act de sabotaj"





SUA şi NATO au calificat atacurile din septembrie asupra gazoductului drept "act de sabotaj", în timp ce Moscova a acuzat Occidentul şi a cerut Consiliului de Securitate al ONU efectuarea unei anchete independente. Niciuna dintre părţi nu a furnizat dovezi.



Aceleaşi informaţii citate de New York Times mai sugerează că autorii atacului se opun preşedintelui rus Vladimir Putin, "dar nu specifică membrii acestui grup sau cine a comandat ori finanţat operaţiunea". "Oficialii americani citaţi au refuzat să dezvăluie caracterul acestor informaţii, cum au fost obţinute sau detalii privind forţa dovezilor pe care le conţin. Au spus că nu se pot desprinde concluzii ferme", a scris New York Times, potrivit Reuters.



Guvernul german a afirmat în ce-l priveşte marţi că a luat notă de cele raportate de New York Times şi că ancheta proprie pe care a lansat-o în legătură cu atacul nu a dus deocamdată la rezultate, a mai consemnat Reuters.



Suedia, Danemarca şi Germania au informat Consiliul de Securitate al ONU cu câteva zile în urmă că anchetele continuă şi că încă nu sunt rezultate, a afirmat un purtător de cuvânt al cancelariei germane.



"Procurorul public federal anchetează această chestiune de la începutul lui octombrie 2022, având suveranitate asupra procedurii", a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

