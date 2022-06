Navalnîi ar fi fost fost mutat într-o închisoare infamă descrisă drept „un loc monstruos”

Alexei Nalvanîi, un critic vehement al lui Vladimir Putin, ar fi fost transferat într-o închisoare notorie. IK-6 are o reputație pentru abuzuri, printre care decese suspecte, violuri, droguri și bătăi. „Nu există nicio lege acolo”, a scris purtătoarea de cuvânt al lui Nalvany, Kira Yarmysh, pe Twitter.

Deși aliații și reprezentanții săi nu pot confirma unde se află exact, agenția rusă de presă TASS a raportat că Alexei Nalvanîi, un critic vehement al lui Vladimir Putin, a fost mutat dintr-o colonie de înaltă securitate, infamă pentru abuz.

„Abuzul și tortura sunt folosite împotriva deținuților din multe închisori rusești, dar IK-6 din Melekhovo este un loc monstruos chiar și după standarde atât de nebunești”, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Nalvanîi, Kira Yarmysh, într-un tweet din mai, abordând zvonurile că Nalvanîi ar putea ajunge acolo pentru a-și ispăși pedeapsa suplimentară cu închisoarea pentru acuzații considerate pe scară largă ca motivate politic.

Închisoarea din Melekhovo, la est de Moscova, are o reputație notorie pentru morți suspecte, precum și violuri brutale și abuzuri asupra deținuților, notează Insider.

Într-un videoclip înregistrat, un fost prizonier de la IK-6 a descris că a fost reținut de șase mascați care, în încercarea de a-l determina să renunțe la avocat, l-au bătut și l-au violat cu bastonul. Un alt prizonier, căruia i s-a refuzat mâncarea și a fost bătut în mod regulat, a încercat să se sinucidă pentru a scăpa de tratamentul oribil din interior.

Alți deținuți care au vorbit împotriva abuzurilor din interiorul închisorii au ajuns morți, oficialii ascunzând cauzele morții, în ciuda dovezilor de abuz pe rămășițele lor.

Nalvanîi, care a fost otrăvit de două ori pentru criticile sale la adresa Kremlinului, a fost condamnat la 13 ani după gratii în martie și acuzat că a deturnat bani prin intermediul fundației sale. Inițial își ispășise pedeapsa în colonia penală rusă nr. 2, înainte de a fi mutat săptămâna aceasta.

„Nu există nicio lege acolo”, a scris Yarmysh pe Twitter despre închisoare. „Și acolo vrea Putin să-l ducă pe Nalvanîi pentru că (Alexei Navanîi) nu se teme de el și spune adevărul”.

Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost pus sub acuzare într-un nou dosar penal în urma căruia ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare, transmite Mediafax. Criticul Kremlinului a făcut anunțul pe Twitter.

„Ei bine, ce știu eu? Poate că Putin nu mă urăște, poate că mă adoră în secret. De aceea vrea ca eu să fiu ascuns într-un buncăr subteran, păzit de oameni de încredere, la fel ca el. Cum altfel pot explica faptul că nu au trecut nici măcar opt zile de când a intrat în vigoare sentința mea de înaltă securitate de nouă ani, iar astăzi anchetatorul a apărut din nou și m-a acuzat în mod oficial de un nou caz”, a explicat Navalnîi, potrivit Sky News.

Disidentul rus a dat detalii despre noul său dosar.

„Se pare că am creat un grup extremist cu scopul de a incita la ură împotriva oficialilor și oligarhilor. Iar când m-au băgat în închisoare, am îndrăznit să fiu nemulțumit de asta (prostuțule) și am convocat mitinguri. Pentru asta, se presupune că mi-au mai adăugat până la 15 ani la pedeapsă. Vedeți, asta înseamnă încă 15 ani într-un buncăr stabil securizat, unde voi fi la adăpost de surprizele și greutățile acestei "libertăți" a voastră", a precizat disidentul.

Alexei Navalnîi a fost arestat în ianuarie 2021, după ce s-a întors în Rusia din Germania, unde se refăcuse după otrăvirea cu un agent neurotoxic. El pune otrăvirea pe seama Kremlinului, dar autoritățile din Rusia neagă. În martie, Navalnîi a fost condamnat la nouă ani de închisoare și obligat să achite o amendă de 1,2 milioane de ruble, după ce a fost găsit vinovat de fraudă la scară largă și sfidare a instanței de către un tribunal. Potrivit anchetei, cu care instanța a fost de acord, în locul activităților statutare ale ONG-urilor organizate de acesta, Navalnîi a cheltuit bani pentru extremism și nevoi personale.

La momentul respectiv, el ispășea deja o pedeapsă de doi ani și jumătate într-o tabără de prizonieri la est de Moscova pentru încălcări ale eliberării condiționate legate de acuzații despre care el spune că au fost fabricate pentru a-i zădărnici ambițiile politice.

Pe 24 mai, Tribunalul din Moscova a respins apelul liderului opoziției. Astfel, verdictul a intrat în vigoare, iar Navalnîi va fi transferat în curând într-o colonie cu regim strict. Colonia cu regim strict se deosebește de cea generală, în primul rând, prin condițiile de detenție. Astfel, în coloniile cu regim strict, condamnații au restricții mari privind numărul de vizite, pachete, colete, scrisori, cheltuirea banilor dintr-un cont personal și durata plimbărilor zilnice în aer liber.

Navalnîii a participat la ultima ședința de judecată prin conferință video. Parchetul a insistat asupra corectitudinii verdictului și a cerut ca acesta să fie lăsat neschimbat. Apărarea opoziției a cerut instanței să anuleze verdictul și să-l achite pe Navalnîi. Avocații lui Navalnîi au declarat că va contesta decizia Tribunalului din Moscova. „Desigur, vom face recurs”, a spus avocatul Vadim Kobzev.

