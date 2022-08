NASA încearcă din nou lansarea Artemis-1 spre Lună, pe 3 septembrie

NASA a anunţat că va reîncerca lansarea spre Lună a noii sale rachete gigantice sâmbătă, după ce prima încercare a eşuat luni din cauza unei probleme tehnice, informează AFP şi dpa.



"Am fost de acord să schimbăm data de lansare pentru sâmbătă, 3 septembrie", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Mike Sarafin, responsabilul misiunii Artemis 1, care va marca debutul programului spaţial american ce vizează revenirea oamenilor pe Lună, etapă care ar trebui să permită echipajelor de astronauţi să ajungă ulterior şi pe planeta Marte.



Fereastra de lansare va începe la ora locală 14:17 (18:17 GMT) şi va dura două ore.



Un responsabil meteorolog a avertizat că probabilitatea de apariţie a unor condiţii nefavorabile, cum ar fi ploi sau furtuni, este pentru moment ridicată, estimând-o la aproximativ 60%, însă s-a declarat "optimist" cu privirile la posibilitatea lansării.



Lansarea spre Lună a noii rachete gigantice dezvoltate de NASA a fost anulată luni din cauza unei probleme tehnice detectate la unul dintre motoarele principale ale vehiculului spaţial.



Misiunea Artemis 1 are ca scop propulsarea cu ajutorul rachetei gigantice SLS (Space Launch System), cea mai puternică din lume, a capsulei Orion, de această dată fără echipaj uman, în jurul Lunii, pentru a verifica dacă propulsorul şi capsula aferentă sunt sigure pentru a opera zboruri viitoare cu echipaje de astronauţi.



După această primă misiune, Artemis 2 va duce în 2024 un echipaj de astronauţi până în proximitatea Lunii, fără însă să aselenizeze. Această onoare îi va reveni echipajului misiunii Artemis 3, în 2025 cel mai devreme. După aceea, NASA doreşte să lanseze o misiune lunară pe an, scrie Agerpres.

Mironov: Nu se duc pentru a demonstra cât suntem de buni, am făcut-o deja

"Este momentul de lansare a economiei sistemului solar, casa noastră. Nu degeaba se duc oamenii spre Lună, nu pentru a demonstra cât suntem de inteligenți - asta s-a întâmplat în 1968 - 1972 - ci pentru că acolo sunt minerale de mare valoare, pentru că acolo sunt zeci de mii, sute de mii de locuri de muncă pentru că suntem 8 miliarde de cetăţeni pe Pământ, începând de luna viitoare, şi trebuie să ne lăţim în umeri noi, specia umană, să ne ducem acolo unde ne este menirea. Iar menirea ne este în toţi sateliţii pe care îi au toate planetele din jurul nostru. Gândiţi-vă că numai Jupiter are 94 de sateliţi pe care, într-o zi, urmaşii noştri îi vor locui, îi vor ocupa.

Este foarte bine pus la punct programul Artemis. Astronautul nostru, Dumitru Prunariu, este deja la faţa locului. Probabil că ne va povesti întâmplarea de lansare. Este o modelare a evenimentului, astăzi. Sunt trei păpuşi înăuntru care înseamnă oamenii din viitor care vor fi în capsulă. Se duc, decolează, sunt lansaţi pe Lună, ocolesc Luna, se întorc acasă şi se fac toate măsurătorilor de către experţii Pământului pentru a ne confirma nouă înşine că suntem capabili de gestul ăsta, aşa cum am fost în anii 1968 - 1972", a spus Alexandru Mironov, la Antena 3.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News