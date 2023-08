Nadine ocolește restaurantele din Franța, acolo unde locuiește: "Te costă o grămadă. Nu simți că ai ieșit undeva să te simți bine"

"Primul contact l-am avut cu Timișoara, unde am și rămas o noapte și am fost foarte surprinsă de politețea ospătarilor. Am concluzionat, discutând cu Dragoș și cu Noah, că noi, românii, avem un sentiment dintr-ăsta de inferioritate de care trebui să scăpăm repede. Nu știm nici să ne promovăm.

Spun asta pentru că în Franța nu m-am bucurat de serviciile de care te poți bucura la noi. Fie că vorbim despre manichiură, servicii legate de chestiunile cosmetice sau de cele oferite de chelneri, pur și simplu. Ai noștri pot fi egali cu oricare alții. Mi-a plăcut la Timișoara nu doar politețea, ci și calitatea mâncării. Parcă uitasem că știm să excelăm realmente în asta”, a spus Nadine, potrivit cancan.ro.

"Te costă o grămadă de bani să ieși la restaurant cu ai tăi"

”În primul rând, par că nu știu să se bucure de anumite lucruri din viață. Se așază la câte o masă și politețea îmbracă alte forme. La ei totul e rigid, e scrobit, uneori chiar minimalist. Te costă și o grămadă de bani să ieși la restaurant cu ai tăi și nu simți că ai ieșit undeva ca să te simți bine. Deși mai călătorisem prin "străinătățuri", n-am avut până acum ochii să văd și minte să realizez cele pe care vi le-am povestit”, adaugă ea.

În 2021, Nadine a ales să plece din România. Acum, locuiește alături de familia sa într-o comună aflată în centrul Franței, la aproximativ 15 minute de mers cu mașina de Bordeaux.

"Mi-am dorit să trăiesc în America, mi-am dorit diplomă de liceu, iar acum mi-am dorit să locuiesc înFranța (printre altele). Pentru fiecare vis în parte am știut la ce să renunț, ce trebuie să învăț și ce trebuie să schimb la mine pentru a deveni realitate. Să-ți îndeplinești visurile este ușor, deoarece ele sunt cadoul nostru de la Dumnezeu pentru ca noi să avem o viață bună pe acest pământ. Totodată, îndeplinirea lor desăvârșește destinele noastre", spunea Nadine, atunci.

