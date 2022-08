Mugur Isărescu prezintă Raportul trimestrial asupra inflaţiei

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, remis săptămâna trecută după şedinţa Consiliului de Administraţie pe probleme de politică monetară, prognoza actualizată a BNR evidenţiază perspectiva plafonării ratei anuale a inflaţiei în trimestrul III al anului curent şi a descreşterii ei ulterioare în mod gradual, dar pe o traiectorie revizuită moderat în sens ascendent.



Cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,1% în luna iunie a acestui an, de la 14,5% în mai, în condiţiile în care preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 17,92%, cele ale mărfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%.



În şedinţa de vineri, 5 august 2022, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%, precum şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, scrie Agerpres.

Petrișor Peiu, previziuni sumbre: Românul cu credite va face foamea. Este o dramă

Petrișor Peiu, doctor al Universității Politehnica din București (1996), fost consilier al premierului Radu Vasile și al premierului Adrian Nastase, a vorbit despre creditele bancare, în situația în care inflația nu pare să se domomlească în România.

"Atenţie! Nu cred că nu se vor termina foarte curând consecinţele războiului din Ucraina, chiar dacă acolo va interveni un fel de stagnare a operaţiunilor militare, sancţiunile vor rămâne şi aduc după ele creşterea inflaţiei. Noi suntem în continuare pe o tendinţă de creștere a inflaţiei. Toate modelările matematice ne arată că nu s-a încheiat cu scumpirile. Nu s-a încheiat nici cu creşterea costului banilor", a spus Petrișor Peiu, la DCNews TV.

"Problema e că noi avem nişte particularităţi din această dinamică foarte mare a preţurilor care nu poate fi justificată. Revenind la credite, avem inflaţie mare. Inflaţia asta mare se domoleşte, în primul rând, prin faptul că vine BNR, domnul Isărescu, şi creşte dobânda pe care BNR o oferă băncilor să îşi ducă banii acolo. Chiar dacă vine, după aia, domnul Vasilescu şi ne spune că se face cu paşi mici, că politica BNR este prudentă... dar se întâmplă. Crescând dobânda, şi băncile trebuie să ştie că se pot duce la stat să plaseze acei bani în condiţii de siguranţă maximă. Ştiu că pot să se ducă să cumpere obligaţiuni de stat cu 8% - 9% dobândă pe an şi atunci vor fi mai puţin atente să dea banii în condiţii prea bune către consumatorii români. Costul creditelor se va scumpi", a mai spus Peiu.

"În mediul bancar nu este panică, pentru că băncile au această oportunitate să cumpere obligaţiuni de stat, au unde să îşi pună banii. Românul cu credite va face foamea aşa cum e obişnuit. Problema este ce fac firmele, că nu pot să facă foamea. Asta este problemă mare. Ce vor face firmele? Problema scumpirii banilor este o dramă pentru unele familii, dar sunt puţini care au credite în România. Însă va fi o dramă naţională pentru economie, pentru că acele companii sunt pe o piaţă concurenţială, europeană şi, dacă la mine în ţară costul este mult mai mare decât în Polonia, eu nu mai pot să vând nici în propria piaţa", a spus Petrișor Peiu.

