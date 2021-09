Moţiune de cenzură, sesizare la CCR. Guvernul a transmis punctul de vedere Curţii Constituţionale - DOCUMENT

Iată ce transmite Guvernul: "În data de 3 septembrie 2021, la Senatul României, sub nr.1/2824/03.09.2021, respectiv la Camera Deputaților, sub nr. 2/2491CP/03.09.2021 și la Cabinetul Președintelui Camerei Deputaților, sub nr. 1/2775/LO/03.09.2021, a fost depusă moțiunea de cenzură 'Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!', inițiată de deputați și senatori aparținând Grupurilor parlamentare Uniunea Salvați România, denumită în continuare USR și Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, denumit în continuare AUR din Camera Deputaților și Senat (înregistrată sub nr.2MC/3.09. 2021).

Precizăm că tabelele cu semnătura parlamentarilor inițiatori nu conțin în mod expres titlul moțiunii de cenzură inițiate la data de 3 septembrie 2021, astfel cum sa procedat în cazul tuturor moțiunilor de cenzură depuse anterior, aspect care este de natură să creeze un dubiu cu privire la asumarea neechivocă a conținutului respectiv a momentului depunerii acesteia.

În data de 6 septembrie 2021, respectiv în data de 7 septembrie 2021, sub semnătura liderilor Grupurilor parlamentare USR și AUR din Camera Deputaților și

Senat, documentului inițial i-au fost anexate alte tabele conținând semnături ale parlamentarilor inițiatori ai moțiunii de cenzură, după cum urmează:

- Grupul parlamentar AUR – la Senat, la data de 6 septembrie 2021; la Camera Deputaților, la data de 7 septembrie 2021;

- Grupul parlamentar USR – la Camera Deputaților, la data de 6 septembrie 2021.

În data de 7 septembrie 2021, Președintele Camerei Deputaților a comunicat prim-ministrului moțiunea de cenzură nr. 2 MC depusă în 3 septembrie 2021, însoțită atât de tabelele inițiale, cât și de noile înscrisuri. În plus, Președintele Camerei Deputaților a comunicat și faptul că, pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin art.94 alin. 1 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile Permanente ale celor două Camere au fost convocate în ședință comună în datele de 3, 4, 6 și 7 septembrie 2021, însă nu s-a putut întruni cvorumul de ședință, astfel încât nu a putut fi stabilită data ședinței comune a celor două Camere, ședință consacrată prezentării moțiunii de cenzură comunicate.

Ulterior depunerii cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională de către prim-ministrul României, invocând art. 14 alin. 1 și art. 94

din Regulamentul activităților comune ale celor două Camere, Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților au convocat de comun acord, Plenul reunit al Parlamentului în data de joi, 9 septembrie 2021, orele 16.00. În același sens, Birourile permanente reunite au hotărât convocarea Plenului reunit al celor două Camere în data de joi, 9 septembrie 2021, stabilind la punctul 2 al proiectului ordinii de zi „prezentarea moțiunii de cenzură intitulate 'Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, inițiate de senatori și deputați aparținând grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvați România și ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și Senat'."

