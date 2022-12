Mormânt princiar vechi de 1.500 de ani, descoperit pe traseul autostrăzii Ploiești - Buzău. Ce obiect de aur a fost găsit în sit / video

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a venit cu informația potrivit căreia pe traseul Autostrăzii A7, Ploiești-Buzău, a fost descoperit un mormânt princiar al unui războinic din secolele IV-V după Hristos:

„Pentru proiectul de infrastructură Autostrada A7, Ploiești-Buzău, investigațiile arheologice planificate la faza studiului de fezabilitate au fost limitate, deoarece unele suprafețe din traseu nu erau expropriate și, din acest motiv, arheologii s-au aflat în imposibilitatea de a avea acces în teren, chiar dacă legislația prevede realizarea studiilor geotehnice, arheologice etc. pe întregul traseu al proiectului de infrastructură rutieră (încă din această etapă!).

Chiar și în această situație, pe lotul 1 al proiectului menționat, pe aproximativ 14 kilometri din cei 21 de kilometri, s-a putut realiza diagnosticul arheologic intruziv la faza studiului de fezabilitate și au fost identificate patru situri arheologice. Ulterior, prin finalizarea diagnosticului arheologic intruziv, în faza de execuție, au mai fost repertoriate alte patru situri.

Cercetarea arheologică preventivă a unuia dintre siturile identificate a livrat o descoperire de excepție, respectiv un mormânt princiar – al unui războinic – datat, pe baza inventarului, în epoca migrațiilor.

Mormântul surprinde prin inventarul variat și bogat, de la arme minuțios realizate și decorate până la piese de podoabă din aur atât pentru defunct, cât și pentru calul cu care acesta a fost înmormântat.

Cercetarea arheologică este realizată de specialiști din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București care s-au străduit, în condiții extrem de dificile din punct de vedere al stării vremii, să preleveze toate informațiile pe care le livrează acest tip de descoperire.

Inventarul funerar, precum și osemintele au fost colectate cu o deosebită atenție și, în acest moment, se află la laboratorul institutului pentru a fi curățate, conservate în condiții proprii și restaurate, urmând a fi expuse publicului în viitorul apropiat“, au scris cei de la CNAIR pe Facebook.

O cruce, descoperită în mormântul războinicului

Internauții au atras imediat atenția asupra faptului că printre numeroasele obiecte de aur găsite în sit se afla și o cruce. Aceasta confirmă faptul că societatea care locuia în zonă în primele secolele după Hristos era una creștinată.

„Au fost descoperite mai bine de o sută de obiecte de aur sau placate cu aur. Este vorba despre un mormânt de călăreț. Printre altele avea și o sabie aurită și un pumnal decorat tot cu aur pe defensă. S-a descoperit și tolba cu săgeți și întăritoarele de arcuri din os. Pe față avea aplicat ceea ce ar putea fi o mască de aur, ce s-a păstrat din ea. Cercetarea s-a desfășurat în niște condiții foarte grele mai ales pentru că a fost o perioadă ploioasă dar din momentul în care s-a descoperit prima piesă din aur ne-am dat seama că nu putem să lăsăm obiectele in situ pe perioada nopții așa că am luat hotărârea cu echipa să terminăm cercetarea în aceeași zi. Am săpat până târziu în noapte, la lumina lămpașelor, ca să putem să le ridicăm în aceeași zi“, a spus Silviu Ene de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“ București.

„În mod normal trebuia oprită cercetarea în zona respectivă, asigurată paza permanentă, trebuia o cosntrucție ușoară, de suprafață, drenarea apei, crearea unui climat optim unei cercetări care ar fi trebuit să dureze, după estimările noastre, undeva la două, trei săptămâni. În ziua descoperirii am cântărit foarte bine toate posibilităție pe care le aveam la dispoziție și care este calea cea mai bună pentru a săpa cât mai bine acel mormânt, dar și pentru a proteja și a salva acest inventar de excepție. Decizia a fost să săpăm atunci pe loc pentru că nu se putea asigura pază pentru acest sit. Este o descoperire de excepție, se întâmplă rar, astfel de morminte le poți număra pe degetele de la o mână în această zonă.

Nu trebuie să existe temere că genul acesta de descoperiri va influența negativ bunul mers al construcției. Astfel de descoperiri sunt utlie oricărui proiect de genul acesta pentru că ”îl pigmentează frumos”. Ar trebui să ne bucurăm foarte tare și să nu ne speriem că nu vom circula în anul 2026 pe autostrada A7 Ploiești-Buzău, oricum nu din cauza acestui mormânt”, a adăugat Radu Băjenaru, director adjunct al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“ București, conform Ziarul Incomod.

