„Cel care face ceva în România nu este sprijinit. Vă dau garanții. De exemplu, nu avem o agenție, una singură!, în care să pot să mă duc să fac o plângere că un primar mă ține cu autorizația timp de un an, adică nu-mi dă autorizația. De ce?! De ce să nu facem o chestie echilibrată?! Prin astfel de agenții am avea un control asupra oamenilor, dar și oferim un sprijin celor care vor să facă ceva. România, dacă ar fi pus la punct așa ceva, ar fi produs miliarde în plus! Mulți români din străinătate s-ar fi întors acasă! Salariile din România, astăzi, în construcții, de exemplu, sunt peste salariile din Italia, vă garantez! Dar nu vin înapoi. De ce nu revin?! Pentru că primesc, în fiecare zi, amenzi! Avem nevoie să intrăm în normalitate. Am dreptul să spun acest lucru, pentru că am făcut foarte multe lucruri de la zero. Nu vreau să spun că sunt străin, nu sunt. Am venit aici la 17 ani. Am trăit mâncând fasole câte o lună când eram student și nu aveam bani. Am făcut și frigul, nu aveam lumină. Am trăit în România și cred că am tot dreptul să spun lucrurilor pe nume. Nu pot zice că sunt vreun sfânt, dar mă apasă ceea ce se întâmplă și nu am niciun gând să plec în altă parte”, a spus Mohammad Murad în cadrul emisiunii „De Ce Nu în România?”.

Bogdan Chirieac a intervenit: „Spuneți un lucru foarte important. Deci, spuneți că un primar trebuie să vă dea o autorizație în 30 de zile și vă ține un an, chiar doi ani. În mod normal, ar trebui să mergeți în Justiție, numai că Justiția vă ține la rândul ei. Propuneți o agenție a statului, unde un investitor în turism sau într-o fabrică de microcipuri, de exemplu, să se ducă și să spună că primarul dintr-o anumită localitate refuză să îi dea autorizație, deși are toate avizele? Propuneți o agenție care să strângă astfel de abuzuri?”

„Este complicat să se facă o agenție care are același rol cu Justiția. Din păcate, nimeni nu dă niciun pic de importanță sectorului economic. Te duci cu toate avizele și nu se dă autorizație. Te duci în Justiție și Tribunalul ia decizia. Dacă, de exemplu, partidele politice din România au un bun simț și chiar sunt morale, așa cum se declară tot timpul, să facă un departament pentru plângeri. Să intervină partidele”, a spus Mohammad Murad, moment în care a Bogdan Chirieac a zis: „Dacă intervin, e trafic de influență.”

„Să schimbăm legile”, a subliniat Mohammad Murad. „Legea trebuie refăcută de oameni mai deștepți. E birocrație! Legile trebuie făcute în așa fel încât să fie simplu de înțeles”, a mai spus Mohammad Murad, adăugând: „De exemplu, dacă am o firmă mică cu șapte angajați, îmi permit să am un jurist, să am un contabil expert? Nu, pentru că nu am venituri ca să-mi permit. Ce fac americanii? O lege într-o pagină, ce poate fi înțeleasă de oricine o citește.”

Mohammad Murad: Eu aș propune un protocol între partidele politice și mediul de afaceri

Ulterior, Mohammad Murad a propus un protocol. „Eu aș propune un protocol între partidele politice și mediul de afaceri. Dacă, de exemplu, ajung în politică, aș pune condiție, pentru a fi reales un primar, să atragă - pentru că este foarte important - în cei patru ani de mandat, investiții din mediul privat. Să fie obligație de primar, pentru că așa este normal. Să fie condiții corecte! Dacă nu are niciun interes să atragă mediul de afaceri și investițiile, cum pot crește salariile în comuna respectivă sau în orașul respectiv?!”, a mai spus Mohammad Murad.

Declarațiile complete în emisiunea de mai jos:

De Ce Nu în România? cu Murad și Chirieac. Conflict Putin, impact economic. Sezon 1, ep. 2

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News