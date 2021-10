Mohammad Murad, omul care a adus PRIMA shaorma în România. Cum a ridicat un IMPERIU, după ce a renunțat la medicină: Nu îmi este rușine cu ce am făcut

Mohammad Murad a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D, acolo unde a făcut dezvăluiri despre sacrificiile pe care le-a făcut în primii ani după venirea în România, despre cum a reușit să construiască un imperiu în România, dar și despre primul impact pe care l-a avut cu lumea afacerilor din țara noastră.

Mohammad Murad are 54 de ani și este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară. A venit în România în anul 1982 pentru a face o carieră în medicină, iar după terminarea studiilor și după ce a lucrat timp de doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina, a decis să intre în lumea afacerilor.

În prezent, Mohammad Murad deține lanțul de hoteluri Phoencia din Capitală, hotelurile Amfiteatrul, Panoramic, Belvedere, Majestic, Perla și Forum, de pe litoralul din România, compania de construcții Triumf Construct și o avere estimată la 130-150 milioane de euro și se clasează pe locul 32 în Top 300 cei mai bogați români.

Mohammad Murad, omul care a adus prima shaorma în România

În anul 1991, a pornit prima afacere, iar după două eșecuri, a decis să devină antreprenor. Un an mai târziu, a deschis primul restaurant Spring Time, și, deși nu avea experiență în domeniu, a reușit să se folosească de cunoștințele acumulate în țara natală și să cunoască succesul în alimentație publică, turism și imobiliare.

"Dacă nu iei vreo trei ţepe, nu eşti om de afaceri. Prima ţeapă a fost Pisica Neagră şi a doua Prometeu, prin care am făcut vreo cinci magazine în ţară şi apoi m-am trezit că asociatul meu, tot român, a luat ştampila şi a trecut spaţiile pe numele lui", a recunoscut omul de afaceri.

Mohammad Murat este primul om de afaceri din zona HoReCa ce a implementat conceptului all inclusive pe litoralul românesc, dar și primul om care a adus prima shaorma în România.

"Când v-ați transformat din bișnițar în om de afaceri?"

Întrebat de Denise Rifai "când s-a transformat din bișnițar în om de afaceri?", Mohammad Murad a început să spună întreaga poveste.

"În ‘93. În ’90 am făcut prima firmă, dar în ’93 am început să citesc despre atribuțiile unui manager.

Ce însemna firma, să fii director, pentru mine a fost o lume nouă. Știți că la noi acasă nu era pe vremea acea cu factură sau TVA, e o altă cultură acolo. Aici a trebuit să fie totul pe hârtie, la un contabil. Faptul că am în spate o facultate m-a ajutat să înțeleg foarte rapid lucrurile, să le pun la punct. Nu îmi este rușine cu ce am făcut, nu am făcut nimic rău", a declarat Mohammad Murad.

"Nu mi-e rușine că am fost bișnițar. Important în viață e să nu rămâi acolo"

În ceea ce privește sacrificiile pe care le-a făcut în timpul facultății pentru a-și îndeplini visul și pentru a-și ajuta părinții, Mohammad Murad a completat că: ”Am făcut sacrificii și în viața de student când luam o cămașă și o vindeam acolo când aveam timp, nu stăteam prin baruri sau restaurante. Încercam să scot o mică parte din bani, să fie mai mică presiunea pe tata să ne trimită bani.

Am fost un student normal, nu mi-e rușine că am fost bișnițar. Important în viață e să nu rămâi acolo. N-am făcut nimic de care să-mi pară rău, a fost o normalitate și cred că asta e important".

"Nu m-am simțit străin în România"

Mai mult, Mohammad Murat a spus că nu s-a simțit străin în România și a vorbit cu drag despre perioada în care a studiat medicina la Iași.

"Din prima zi nu m-am simţit străin în România. Primii trei ani de facultate i-am făcut la Iaşi, care e un oraş superb şi cu o cultură specială. Exista, faţă de astăzi, o mai bună pregătire a studenţilor. După trei ani de Iaşi am venit la Bucureşti", a dezvăluit Mohammad Murat.