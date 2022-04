Mircea Badea, răspuns după propunerea unei persoane de mare succes, cu multă anvergură financiară: Am deja trei emisiuni

I-a propus să facă podcast. Mircea Badea a zis că nu mai are timp și de așa ceva, nici dacă ar vrea.

„În urmă cu câteva zile, o persoană de mare succes în România, cu multă anvergură financiară și culturală, mi-a zis că are o idee. Și mi-a spus: „Știi ce cred că ar trebui să faci tu?” L-am întrebat: „Ce?” Mi-a spus: „Cred că ar trebui să faci podcast. Tu știi câți bani câștigă tot felul de tiriplici care fac podcast?”. I-am zis: „Bine, am înțeles asta, dar eu am două emisiuni, în direct, pe zi, pe lângă multe activități, cum ar fi, cu copilul. Încă o emisiune mi-ar mai trebui... De fapt, oricum mai am încă o emisiune. Chiar mă gândeam cum să mai stau încă două ore de vorbă cu nimeni în drum. E perfect”, a povestit Mircea Badea la Radio Zu.

VEZI ȘI: Mircea Badea: Vreau să plec din România! N-am ce să caut aici, nu am nicio treabă

Mircea Badea a spus că vrea să plece din România.

În contextul tensiunilor de la granița țării, realizatorul TV a spus că ar pleca din România, dar doar pe timp de pace, nu dacă l-ar împinge Vladimir Putin.

„Dacă începe războiul, eu sunt primul care se duce și, în niciun caz, din patriotism. Vreau să plec din România, absolut! N-am ce să caut aici, nu am nicio treabă aici. Din varii motive, nu am fost capabil să o fac. Dar aș pleca din România, dacă este pace, nu dacă vrea Vladimir Putin să mă determine să plec. Dacă vrea Vladimir Putin pe mine, cetățean român, să mă determine să plec, nu plec. Dar nu din patriotism, ci de al dracu'! Dacă vine războiul, asta e, mă duc”, a zis Mircea Badea, la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”, în luna martie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News