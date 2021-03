Mircea Badea îşi face criptomonedă, după modelul Baia Mare. "Uite atâta s-a făcut îngurcoinul"

"Baia Mare va avea propria criptomonedă. Băi, Dumnezeu! Îţi dai seama când va avea Băicoiul propria criptomonedă? Se va numi băicoin, care şi sună a bitcoin. Mai tare de atât, nu ai cum! Nu ai cum cu ăştia cu criptomonedele!", a spus Mircea Badea, în emisiunea În Gura Presei, de la Antena 3.

"Băi, Căline (n.r. producătorul emisiunii),, nu vrei să ne facem şi noi criptomoneda noastră aici la emisiune? Călin şi-a luat hate că s-a luat în serios ce am zis eu la emisiunea de miercuri. Eu am zis că mi-a spus Călin că Florin Cîţu ar trebui să cumpere bitcoin acum, că au zis experţii că până la finalul anului se triplează în valoare. Şi şi-a luat hate, că unii au luat în serios şi au sărit cu 'Dl. Călin ar trebui să ştie...' şi au dat exemple cu Caritas, că nu se poate, etc. Doamne, deci, ironia nu e pentru toată lumea.

De aia, Călin, dacă vom spune că ne vom face noi o criptomonedă la emisiunea asta, se poate numi îngurin. Îngurcoin? Emisiunea se numeşte În Gura Presei, deci îngurcoin. Poţi să spui că a crescut îngurcoinul, uite atâta s-a făcut!", a mai spus Badea, pe un ton ironic.

