Mioara Roman, internată de urgență în spital. Oana Roman, luptă grea pentru mama ei: "Doare că nu pot face minuni"

"Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită, se vede. Când îmi e greu, vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi aşa cum simt, de a decide aşa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aş da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!", a scris Oana Roman pe Facebook.

De ce a luat decizia de a o duce la azil pe mama ei

Mioara Roman locuiește într-un azil de lux din Snagov, având nevoie de îngrijiri de specilitate în permanență. Recent, în podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre starea mamei ei și decizia de a duce într-un astfel de centru, dar și cât costă.

"A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. (…) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate. Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru.

Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm. Am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu ei am decis că varianta cea mai bună ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede e să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real", a zis Oana Roman.

"Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici", a mai spus vedeta. Citește mai departe>>

