Minodora despre WRS: Mă așteptam să ajungă aici, bineînțeles. Cred că are șanse de podium

Minodora se numără printre artiștii care au urcat anul acesta pe scena selecției naționale Eurovision 2022, cu piesa "România mea". Chiar dacă nu a reușit să treacă mai departe și să ne reprezinte țara în etapa internațională, cântăreață se declară a fi mulțumită de WRS. În exclusivitate pentru Spectacola, Minodora și-a spus părerea despre prestația artistului, care a dus România direct în finala Eurovision.

"Nu am urmărit prestația. Am auzit azi dimineață că am ajuns în finală. Mă așteptam să ajungă aici, bineînțeles. Cred că are șanse de podium.", a declarat Minodora, pentru Spectacola.

WRS s-a calificat în finala Eurovision

România s-a calificat în finala Eurovision, în urma Semifinalei 2 a concursului cântecului european, ce a avut loc joi noaptea, alături de reprezentanţii următoarelor ţări: Belgia, Republica Cehă, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia şi Serbia.

Artiştii calificaţi sunt: Jérémie Makiese cu "Miss You" (Belgia), We Are Domi cu "Lights Off" (Republica Cehă), Nadir Rustamli cu "Fade to Black" (Azerbaidjan), Ochman cu "River" (Polonia), The Rasmus cu "Jezebel" (Finlanda), Stefan cu "Hope" (Estonia), Sheldon Riley cu "Not The Same" (Australia), Cornelia Jakobs cu "Hold Me Closer" (Suedia) şi Konstrakta cu "In corpore sano" (Serbia).

Aceştia se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi de către juriul de specialitate şi public: Elveţia - Marius Bear cu "Boys Do Cry", Armenia - Rosa Linn cu "Snap", Islanda - Systur cu "Meo hakkandi sól", Lituania - Monika Liu cu "Sentimentai", Portugalia - MARO cu "Saudade, Saudade", Norvegia - Subwoolfer cu "Give That Wolf A Banana", Grecia - Amanda Tenfjord cu "Die Together", Ucraina - Kalush Orchestra cu "Stefania", Republica Moldova - Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov cu "Trenuleţul" şi Ţările de Jos - S10 cu "De diepte".

Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional, începând cu ora 22,00, notează Agerpres.

