Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea mai puține ministere în Guvern. Susține desființarea Ministerului Familiei, condus de Gabriela Firea

Sorin Grindeanu susţine reducerea numărului de ministere în viitorul Guvern Ciolacu.

Ministrul Transporturilor susține mai multe schimbări, printre care:

- includerea Turismului în Ministerul Economiei.

- trecerea Ministerului Familiei, condus chiar de Gabriela Firea, colega sa de partid, într-un Minister pentru Familie, Tineret şi Sport.

”Susțin o reducere a numărului de ministere. Eu am șapte secretari de stat la Transporturi, e mult. Dacă tot vorbim de ordonanță cu reduceri, să începem și de la reduceri de ministere, nu doar secretari de stat. Știu foarte bine cum s-a făcut această hartă a secretarilor de stat, de am ajuns să avem 200 acum. Nu văd de ce am avea un minister al Antreprenoriatului, Turismului, când poate funcționa foarte bine așa cum a funcționat în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie, Tineret și Sport. Îmi voi susține punctul acesta de vedere zilele următoare la posibilele negocieri”, a declarat Sorin Grindeanu, în emisiunea ”În Fața Ta”, conform Digi24.

Social-democrata Gabriela Firea încă nu are o reacție publică pe acest subiect.

