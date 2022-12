Mincu, oprit de Poliţie: Omul, când a văzut circul ăsta, a venit din prima

Atât jurata Stand-Up Revolution, cât și colegii ei nu au știut despre acest moment, iar apariția comediantului pe scena show-ului a fost primită cu multă bucurie. În această seară, se vor purta 6 battle-uri și tot atâția concurenți vor reuși să ajungă în semifinala emisiunii.

Șerban Copoț și Ilona Brezoianu au fost cei care au anunțat numele invitatului special – Alexandru Minculescu. Cunoscutul comediant a fost aplaudat îndelung de toți cei aflați în platoul de filmare și, încă, de la început, el a mărturisit că materialul cu care a venit este inspirat dintr-o experiență petrecută în urmă cu câteva luni bune. Potrivit spuselor sale, el a fost oprit de un echipaj de poliţie, în timp ce asculta foarte tare muzică. În mașină, se afla împreună cu soția lui, Dan Frînculescu și Sasha Ciobanu, fost concurent Stand-Up Revolution, sezonul 1.

„Omul, când a văzut circul ăsta, a venit din prima, direct, și a zis: Bună ziua! Agent…, sunteți înregistrat audio-video. Eu: Merci, am mai fost!”, a povestit Mincu, în timp ce râsetele au răsunat pe platoul de filmare. Întreaga experiență trăită de comediant va putea fi urmărită în această seară, de la 23:00, pe Antena 1.

În cadrul episodului 10 Stand-Up Revolution vor performa: Andrei Negoiță VS Vlad Olteanu și Bogdan Cismaș VS Alexandru Arnăutu Vraciu – toți patru fiind din echipa lui Teo; de la Vio: Petrică Iștoc VS Teodor Abagiu. Costel a decis ca Radu Giurcă să se dueleze cu Tudor Costina, în timp ce Maria Popovici i-a pus la battle pe Cristi Pulhac și Augustin Zainea. Iar Dan Badea a hotărât ca David Adams „să se lupte“ cu Mario Nistor.

Citește și...

„America Express - Drumul Aurului”, la Antena 1

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online și mama ei, Mihaela, sunt concurenții „America Express - Drumul Aurului”.

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News