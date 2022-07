Mike Tyson a învins depresia. Vrea să revină în ring la 56 de ani

Butterbean (55 de ani), boxer de legendă, vrea să își pună din nou mănușile în mâini într-un meci de categorie grea, iar ca adversar și-l dorește pe nimeni altul decât Mike Tyson, care plănuiește să se lupte în acest an deja cu Lennox Lewis. Butterbean, pe numele său real Eric Scott Esch, a mai avut în trecut șansa de a se lupta cu Mike Tyson, însă a refuzat acest lucru din cauza faptului că se confrunta cu probleme de depresie. Acum, după ce a trecut peste această periaodă nefastă din viața sa, Butterbean vrea să se lupte cu „Cel mai rău om al Planetei”, relatează digisport.ro. „Eram în acel loc întunecat (n.r. când i s-a mai propus în trecut să se lupte cu Mike Tyson). Nu era posibil. Sunt în viață acum, sunt gata să lupt. Și Mike este într-o formă grozavă, ar fi o luptă a naibii de bună. Am ieși amândoi să luptăm, Mike nu va fugi de mine. Acolo ar fi marea lui greșeală”, a declarat Butterbean, potrivit The Sun.

Butterbean îl vrea în ring și pe youtuberul Jake Paul

„Jake Paul își bate gura prea mult, nu s-a luptat niciodată cu nimeni, mi-ar plăcea să mă lupt cu el. Dar cred că oamenilor le-ar plăcea să ne vadă pe mine și pe Tyson făcând asta”, a mai precizat Butterbean. Butterbean nu a mai luptat din 2013, când a pierdut confruntarea cu australianul Kirk Lawton. Acesta a înregistrat de-a lungul timpului în ring nu mai puțin de 77 de victorii, 10 înfrângeri, în timp ce patru confruntări s-au terminat la egalitate. În afară de box, Butterbean a mai luptat în cușca de MMA, dar și în ringul de wrestling, mai spune sursa citată.

De partea cealaltă, Mike Tyson a revenit în ringul de box în noiembrie 2020, când a încheiat la egalitate meciul contra lui Roy Jones Jr. La meciul cu Roy Jones, din 2020, Tyson a avut o bursă de 10 milioane de dolari, însă el câștigă de câțiva ani foarte bine din afacerea cu cannabis, care îi aduce în jur de 500.000 de dolari pe lună. Mike Tyson a înregistrat de-a lungul carierei sale 50 de victorii la categoria grea, a fost învins de șase ori și a terminat la egalitate o partidă.

Michael Gerard "Mike" Tyson (n. 30 iunie 1966) este un fost pugilist profesionist american. El a fost campion mondial necontestat și deține recordul pentru cel mai tânăr boxer, care a câștigat un titlu la categoria de greutate supergrea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile. Tyson a câștigat primele 19 lupte profesioniste prin knockout, 12 dintre ele în prima rundă. El a câștigat titlul WBC în 1986 după ce l-a oprit pe Trevor Berbick în două runde și a adăugat titlurile WBA și IBF după ce i-a învins pe James Smith și pe Tony Tucker în 1987. Acest lucru a făcut ca Tyson să devină primul boxer de la categoria supergrea, care a deținut simultan titlurile WBA, WBC și IBF și singurul de la categoria supergrea care le-a unificat succesiv. Tyson a devenit campion liniar în 1988, când l-a făcut knockout pe Michael Spinks în 91 de secunde de la începutul primei runde.

