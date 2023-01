“M-am pus pe slăbit! Nu mănânc nimic, apă cu apă. M-am îngrășat 10 kilograme, în decembrie. Aveam 62 de kilograme în 2019 și acum, în decembrie aveam 71, aveam colăcei, aveam de toate și nu mă mai suportam și atunci, de pe 3 ianuarie, nu mănânc mai nimic. Când mă doare burta rău de tot, mai mănânc un iaurt sau o banană și gata, apă și apă.

Artistul are frigiderul gol și e la un pas de gastrită

M-am uscat deja, am dat jos 6 kilograme. Sper să scap repede de surplus, fac și sală în paralel. Acum chiar de la sală vin! Vreau să slăbesc 10 kilograme pentru că, la 62 de kilograme, arăt eu cel mai bine dintotdeauna, făceam și sală, cu antrenor. Este perfect la 62 de kilograme! Am dat deja jos jumătate, dar mă sacrific!

"E un sacrificiu enorm"

Nu am un regim anume! Când mi-e foame, beau apă și, când mă doare rău stomacul, că probabil am făcut deja gastrită, dar asta e, mănânc un iaurt, o banană și cam atât. Am mai mâncat semințe sau alune și miez de nucă, tâmpenii care să aibă foarte puține calorii. E un sacrificiu enorm, știu că pot să fac gastrită dar am mai luat vitamine. Am zis măcar să mă vitaminizez. Acum, de exemplu, vreau să îmi cumpăr niște fructe. Că dacă mănânci, de exemplu, 5 fructe diferite pe zi, ai toate vitaminele, mineralele, tot ce trebuie, ca să nu leșin pe stradă!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru ciao.ro.

Ce complexe are artistul încă din adolescenţă

Trăistariu a recunoscut că toată viaţa a suferit din cauza înălţimii. "Am avut un complex de înălțime toată viața. La 1,72, mereu am zis că sunt prea mic și că mi-e ciudă că nu am 1,85. Dacă s-ar putea în viitor să îmi fac o astfel de operație, aș da fericit banii și mi-aș schimba corpul să am 1,85, să fiu atlet de performanță sau ceva, musculos și frumos”, a mărturisit Mihai Trăistariu la Antena Stars.

Vezi și: Mihai Trăistariu vrea să-şi facă transplant de corp. În "pielea" cui şi-ar dori să trăiască

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News