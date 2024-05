Mihai Trăistariu, despre Nemo, câștigătorul Eurovision: Nici nu am auzit în viața mea de non-binar. Prima dată am și zâmbit, când am auzit cum s-a declarat

Mihai Trăistariu a fost întrebat de jurnalista Andreea Deaconescu de la Radio DC News ce părere are despre câștigătorul concursului Eurovision - Nemo.

Radio DC News: Ce părere aveți despre câștigătorul concursului, Nemo? Dar legat de identitatea de gen pe care și-a exprimat-o, non-binaritatea? Credeți că a influențat cumva rezultatele?

Mihai Trăistariu: N-am nicio părere și nici nu sunt contra lucrurilor astea. Sunt lucruri firești. E adevărat că s-a folosit de ele. Eu nici nu am auzit în viața mea de non-binar. Prima dată am și zâmbit, când am auzit cum s-a declarat. Probabil e o chestie de presă. Că nu e nici fată, nici băiat. Adică, au băgat-o așa, oricum, în sondaje. Elveția era pe locul întâi și vocea băiatului a fost bună. Chiar și un pic de show a făcut. Doar că, uite, a plusat, a venit cu această titulatură de non-binar. Ca să atragă toată presa, să scrie numai asta.

S-a scris în toată lumea, toate ziarele au scris despre asta. Că e ceva nou pentru toată lumea. Și, da, automat, a fost interesant. A mai venit și cu fustița, ca să pluseze, să fie băgat în seama. Și a câștigat. Așa vii la Eurovision. Vii cu piesă bună, voce bună și te mai duci și cu o nebunie, ca să fii sigur în top 3. Deci, nu am o părere rea. Piesa mi s-a părut interesantă. Bine construită și vocea bună. A cântat foarte bine. În rest, nu avem treabă cu orientările sexuale. Nici nu avem voie să ne legăm de asta. Dar, pur și simplu, a plusat cu acest cuvânt, cu acest termen nou, non-binar, de care n-am auzit în viața mea. Dacă vii cu trăznăi din astea, ajută la Eurovision.

