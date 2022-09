Mihai Șora, factură la electricitate de peste 6.000 de lei: Este pentru prima dată când mă izbesc de un asemenea elefant

Filosoful Mihai Șora a primit o factură la curent de peste 6.000 de lei. El a povestit despre acest lucru pe pagina sa de Facebook și susține că a primit factura uriașă în contextul în care nu are în casă aparate care să consume atât de mult.

"Un bec mititeluț, la masa de scris: "economic" i se spune. Un frigider A+++, Zanussi, și el mititel (cel mai scund din comerț). Un laptop HP (care stă să-și dea obștescul sfârșit, dar care nu a fost vreodată, în lunga lui viață, energivor). O tabletă cu măr. Un telefon mobil. O mașină de spălat rufe (de care nu abuzăm, fiind – de la natură – mai sobri și curăței). Atât. NU televizor. NU aer condiționat.NU mașină de cafea. NU alte electrocasnice (cum ar fi mașina de tocat firul de leuștean în patru).

Din când în când, recunosc, un pipi/kk scurt la baie, cu becul aprins. 6, 096,99 lei (șase mii nouăzeci și șase și nouăzeci și nouă centime) de plată la ENEL – factura cu ID 42005859787. Data scadentă: 28.09.2022. Este pentru prima dată când mă izbesc de un asemenea elefant. Cum să fac?", a scris Mihai Șora pe contul său de Facebook.

Factura primită de Mugur Ciuvică

Și Mugur Ciuvică a spus cât consumă la curent.

„Eu stau într-un apartament în care consum cam la fel, nu am făcut mari economii. Am o casă de 4 camere, în jur de 100 de metri, deci un apartament măricel. Am totul electric în casă, inclusiv aragaz și cuptor, și plătesc la fel ca anul trecut. În jur de 200 de lei plătesc lumina pe lună. Așa am plătit-o și anul trecut, așa o plătesc și acum.

Sunt la un furnizor străin mare, am contract, am tot ce e nevoie. M-am agitat și eu un pic la începutul anului, când a fost agitația, mă uitam și eu acolo, nu înțelegeam nimic din factură, dar, una peste alta, banul pe care îl plătește românul, 98% dintre români, e prețul plafonat. Care-i supărarea? Or fi niște accidente, pot fi probleme, dar în rest, dacă 2% din consumatorii din România consumă foarte mult curent electric, au cine știe ce aparate, să plătească mai mult. Eu am avut și aer condiționat astă vară și atât plătesc“, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră“, la DC News. Vezi mai mult AICI.

Ghid pentru economisirea apei. Ce faci să ai facturi mai mici. "Vecinii mei fac 10 minute duș, i-am cronometrat. Eu nu stau mai mult de 2 minute"

Din 1940 și până în prezent, consumul de apă a crescut de patru ori. Românii au nevoie de aproape 8 miliarde de apă pe an, transmite Realitatea Plus. În contextul multiplelor crize cu care ne confruntăm, este indicat să învățăm să economisim, atât energie, cât și apa. Risipa ar putea să ne coste foarte mult în această iarnă, așa că Realitatea Plus a prezentat un ghid de economisire a apei.

Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5.000 de litri. În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor, putem face mai mult de atât.

"Nu lăsați robinetul pornit atunci când vă spălați pe mâini. Un robinet care curge poate consuma până la 10 litri de apă pe minut", a explicat jurnalista Alexandra Alexandrescu. Vezi mai mult AICI.

