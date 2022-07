Mihai Petre, în locul Andreei Bălan la ”Te cunosc de undeva!”: Am emoții, deoarece plec

Marea finală a sezonului 17 „Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1 vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii transforming show-ului. După ce Andreea Bălan a anunțat în cadrul semifinalei că este ultima ei jurizare din acest sezon, artista plecând pe Drumul Aurului în competiția America Express, un nou jurat special se va alătura juraților.

Astfel, Mihai Petre, juratul Dancing on Ice, a primit cu mare bucurie propunerea de a li se alatura în marea finală Ozanei Barabancea, lui Cristi Iacob și lui Aurelian Temișan.

„Am emoții deoarece plec, asta va fi ultima mea jurizare din acest sezon. Am acceptat cu greu, dar voi pleca în competiția America Express alături de Andreea Antonescu. Cu nostalgie și dragoste am jurizat aceste momente per ansamblu, pentru tot sezonul, pentru că nu voi mai avea această ocazie în ultima ediție. A fost un sezon emoționant și special, datorită concurenților, care au fost foarte muncitori, carismatici, talentați și ambițioși. Sezonul 17 Te cunosc de undeva! A fost un sezon cu adevărat memorabil”, a declarat emoționată Andreea Bălan.

Locul de masa juriului nu va rămâne însă liber, Mihai Petre a acceptat provocarea de a juriza marea finală a sezonului 17, al celui mai de succes transforming show, Te cunosc de undeva!. “Am mari emoții, pentru că am o sarcină importantă” a declarat Mihai Petre.

Cum se vor descurca cuplurile în marea finală și cine va câștiga sezonul 17 din Te cunosc de undeva! telespectatorii vor putea afla, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția, printre vedetele de la America Express

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conquistadorilor. Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela, sunt vedetele ce pornesc pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Cătălin Scărlătescu a spus: „Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

