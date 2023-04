Mihai Mălaimare îl imită pe Radu Beligan. Două bancuri cu marele artist! - VIDEO

”O întâmplare care s-a întâmplat în institut, a fost o tevatură teribilă cu un document semnat de Costache Antoniu care era rector. Se duseseră golanii ăia din anul patru și i-au spus: Ăștia de la cantina medicinei - că noi mâncam la cantina medicinei - ne tratează rău, ne dau porții mici și aș vrea să interveniți dumeavoastră ca rector și să le semnăm o scrisoare... Sigur că da, se face ceva repede. S-au dus ei, au adus hârtia de semnat și zice: Unde îmi sunt ochelarii? Nu îi găsea. Și a semnat el cu rugămintea de a se petrece imediat. Ăia au pus hârtia pe geam în care scria așa: Noi studenții din anul patru vă rugăm să aprobați mutarea mezaninului la etajul trei că ne e greu să coborâm”, își amintește maestrul Mihai Mălaimare.

O altă amintire savuroasă și amuzantă pe care a povestit-o celebrul actor face referite la un moment teatral jucat alături de cunoscutul Radu Beligan.

”Eram în scenă... eu cu Radu Gheorghe... eram Ahile și Piramus și servitorii lui Romulus care medita înainte să se culce și de sub patul lui se rostogolea un centurion care adormise. Noi ne uitam la el și îi picuram ceară pe brațe și ăla facea: mmmm, mmmm... La care Beligan zice: Dați-i, dați-i mai bine pe ureche că a uitat să îmi facă antena de bulgari.

Johnny era cunoscut drept antenist, făcea antene de bulgari, prindea bulgarii, vedeam meciuri. Făcuse şi o antenă de iugoslavi, era o minune.

A mai fost o fază, era finalul scenei de la Romulus, cu Beligan în mijloc şi cu Simona Bondoc, care era Regina. Restul eram toţi în scenă. A intrat Gonţa din stânga, avea o trecere pe toată scena şi ieşea prin dreapta. Şi avea un monolog lung pe care îl rostea la adresa lui Romulus, îl certa că venise de pe câmpul de luptă şi romanii nu mai luptau. Şi nu s-a înţeles un cuvânt din ce a spus, a dat o bâlbă sinistră de vreo 14 m, cât are scena. Noi am rămas sideraţi. Eu cu Radu Gheorghe ne-am ascuns în măştile alea, Hudac s-a băgat sub scut şi râdea liniştit. Şi se aude şi se vede Brancomir, care bate în scut la Hudac şi zice Monşer, s-a bâlbâit?. Şi în clipa aia a fost delir în sală. Iar Beligan nu râdea, el era cu o stăpânire de sine şi a zis Bine, înţeleg că vreţi să tragem cortina. ”, a mai povestit Mihai Mălaimare.

Momentul amuzant în care maestrul Mălaimare îl imită pe maestrul Radu Beligan poate fi văzut de la minutul 24.

