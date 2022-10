Migrenele ar putea fi cauzate de ceea ce mănânci. Lista alimentelor care ți-ar putea da dureri de cap

Migrenele pot fi destuldureroase și dificil de gestionat. Simptomele specifice ale acestora și momentul apariției sunt diferite pentru fiecare persoană afectată. Experții încă lucrează pentru a înțelege de ce apar migrenele și ce măsuri preventive pot lua oamenii.



Un studiu recent publicat în Headache: The Journal of Head and Face Pain raportează că aportul alimentar de vitamina B tiamină poate ajuta la prevenirea migrenei la unii oameni. Experții spun că informațiile obținute din această cercetare indică un factor de protecție care poate ajuta la îmbunătățirea rezultatelor pentru persoanele care suferă de migrene.

Impactul migrenelor



Migrena este o afecțiune neurologică care provoacă dureri de cap severe, de obicei localizate într-o zonă a capului. Durerea poate fi intensă și uneori oamenii pot prezenta alte simptome, cum ar fi greața sau vărsăturile. Durerile de cap migrenoase pot fi legate de factori declanșatori specifici, cum ar fi stresul sau modificările hormonale.

Lista alimentelor care ți-ar putea da dureri de cap

Și dieta poate duce la apariția migrenelor. Alimentele care pot fi declanșatoare sunt diferite pentru fiecare persoană.



Dr. Clifford Segil, DO, neurolog la Providence Saint John’s Health Center din California, a notat câteva exemple în acest sens pentru Medical News Today: "Declanșatorii dietetici sunt obișnuiți pentru migrenă. Vinurile, brânzeturile și cofeina pot declanșa o migrenă. Rog pacienții la prima vizită cu mine să țină un jurnal al durerilor de cap pentru a vedea dacă există alimente care declanșează dureri de cap. Cofeina poate provoca și ajuta durerile de cap, așa că este greu de generalizat dacă așa ceva provoacă sau ajută la combaterea durerilor de cap".

Persoanele care suferă de migrenă pot colabora cu medicii lor și alți specialiști pentru a identifica factorii declanșatori ai durerii de cap. Pe măsură ce apar mai multe date despre relația dintre dietă și durerile de cap migrenoase, recomandările clinice pentru tratament se pot schimba.

Legătura dintre tiamină și migrenă



Cercetătorii din noul studiu special au examinat asocierea dintre două vitamine B, tiamina (vitamina B1) și riboflavina (vitamina B2), cu migrenele. Cercetătorii au analizat datele de la participanții la "Sondajul național de examinare a sănătății și nutriției" din perioada 1999-2004 în studiul lor. Ei au inclus peste 13.000 de participanți în analiza lor.

Dintre acești participanți, 2745 au avut fie o durere de cap severă, fie o migrenă în ultimele trei luni. Cercetătorii au studiat aportul alimentar de tiamină și riboflavină timp de 24 de ore, analizând datele colectate de la participanți. Ei au reprezentat mai mulți factori, inclusiv vârsta participanților, stilul de viață, demografia și comorbiditățile.

Astfel oamenii de știință au raportat că cantități mai mari de tiamină din dietă au fost asociate cu șanse mai mici de migrenă. Acest lucru a fost valabil mai ales în rândul participantelor de sex feminin. Cu toate acestea, cercetătorii nu au găsit o scădere semnificativă a riscului legat de riboflavină.

