Miel cu cinci picioare, adus pe lume la gospodăria unui crescător de animale din Suceava

Gospodarii din localitatea suceveană Țibeni, comuna Satu Mare, au de câteva zile un subiect care este dezbătut de dimineață până seară.

În urmă cu o săptămână, o oaie a adus pe lume un miel cu cinci picioare, lucru care i-a șocat pe mulți și i-a făcut să-și pună întrebări. Să fie o minune? E o atenționare în această perioadă grea de pandemie COVID-19 sau e un semn divin? Pe proprietarul animalului, Codru Duceac, nu îl interesează aceste discuții și este bucuros că mielul, de fapt mieluța, zburdă cu ceilalți confrați în gospodărie.

Proprietarul mielului cu cinci picioare, care este reprezentantul celei de a patra generații de crescători de animale, a afirmat: „Să vă spun sincer, inițial m-am speriat… M-am speriat când a fătat oaia, credeam că mai vine un miel, apoi am observat că ceva nu era în regulă. Atunci am realizat că mielul are cinci picioare”.

Fermierul Duceac a mai spus că deși prin sat se fac tot felul de presupuneri, care mai de care mai fantezistă, că unii cred că e ceva necurat sau dimpotrivă, un mesaj din Ceruri, el crede că este vorba doar de o malformație.

