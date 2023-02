Bianca Drăgușanu: Prietenii te mai dezamăgesc, dar banii niciodată! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot

"Am avut bărbați care mi-au dat cadouri și mi le-au luat înapoi. Să zicem că această discuție face parte dintr-o categorie pe care eu vreau să o dau uitării și că am avut la viața mea experiențe neplăcute datorită tot alegerilor proaste ale mele. S-a întâmplat în tinerețea mea să fac și alegeri greșite.”, a declarat Bianca Drăgușanu, în emisiunea online Fiță cu Adiță.

"Bărbatul care îmi place mie e lângă mine, nu mă ghicești după inele. Din partea omului pe care îl iubesc, prezența și timpul lui sunt cel mai frumos cadou pentru mine”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

"Banii sunt cei mai buni prieteni ai mei. Prietenii te mai dezamăgesc, dar banii, niciodată. Asta e realitatea. Sunt o sursă inepuizabilă și un magnet. Viața pe care o am, deloc ușoară, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Fac exact ce îmi place și banii vin la mine. Eu port peruci și îmi place să port peruci, iar pentru că port peruci am un contract de imagine și îmi vin bani pentru că port peruci. Eu port diamante și, pentru că port diamante, eu am contract de imagine și îmi vin bani că port diamante. Numele meu, Bianca Drăgușanu, este o marcă înregistrată și sunt iubită de Dumnezeu și binecuvântată”, a mai spus Bianca.

"Mă iubesc mult de tot!"

Bianca Drăgușanu a explodat, după ce a fost acuzată că poartă fake-uri: Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine. Mă iubesc mult de tot!

"Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat... Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat. Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce. Și am trimis-o înapoi! Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2.200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38. Nu beau, nu fumez, nu am vicii! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot! Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. E plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi", spunea Bianca Drăgușanu, anul trecut.

