„Pentru că vorbeam despre acești actori minunați, să știi că o altă mare bucurie a mea a fost că am reușit să-i aduc la Capșa pe cei care au făcut parte din Promoția 1956. Întâlnirea aceea n-am s-o uit niciodată. Atunci a fost prezentă și Sanda Toma, pentru că a făcut parte din acea promoție, Dumitru Rucăreanu, căruia și acum îi sunt recunoscătoare pentru ziua pe care am petrecut-o împreună la Boema 33, în compania unui pahar cu votcă și a unui pahar cu vin. Mi-a povestit tot ce se putea povesti despre acea promoție din care au mai făcut parte și Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Silviu Stănculescu, George Constantin, Mitzura Arghezi, Gina Patrichi (n-a terminat atunci, dar a făcut parte din acea promoție), Draga Olteanu Matei…și acum, când le rostesc numele, parcă nu-mi vine să cred. Au fost atunci Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc…N-am să uit niciodată acea întâlnire”, a mărturisit emoționată scriitoarea Loreta Popa.

