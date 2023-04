Mercur în retrograd. Astrolog Daniela Simulescu: Trebuie să aveți grijă. Se vor lua decizii financiare, atât pe plan personal cât și național

Vineri, 14 aprilie, Daniela Simulescu a venit cu noi vești dar și cu noi sfaturi despre Mercur retrograd în Taur.

”Acum avem primul Mercur în retrograd din 2023: Mercur Retrograd în Taur. Retrogradarea se petrece între 21 aprilie și 15 mai, dar Mercur a intrat în semnul Taurului pe 3 aprilie și va ieși din acest semn pe 11 iunie, timp suficient să ne bucurăm de efectele pre și post retrogradare, pentru că varianta mea, din ceea ce am dedus, Mercur chiar dacă își începe retrogradarea într-o anumită zi, încă de când intră în semnul respectiv, face ravagii. Mercur reprezintă tot ce ține de comunicare, de plan cognitiv, are și deciziile de zi cu zi, are partea de schimb, de tranzacție, de drum, de mișcare. Semnul Taurului, arhetipul Taurului este cel care face legătura între Berbec și Gemeni. Ce se întâmplă în Berbec: avem primăvara, pământul se pregătește iar în sezonul Gemenilor ne pregătim să prindem rădăcini. Pe sezonul Taurului ce facem? Plantăm, punem sămânța în pământ”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

Ce se va întâmpla de fapt cu Mercur în retrograd în Taur?

”Cu Mercur Retrograd în Taur, toate chestiunile legate de roade, de resurse, de siguranță și stabilitate vor fi reluate. Arhetipul Taurului este despre mâncare, despre ce bani avem, despre confort. Cu Mercur Retrograd în Taur ce se întâmplă? Păi nu mai avem aceeași putere de a cumpăra. Pe Mercur Retrograd se iau și se refac decizii pe plan financiar atât pe plan personal cât și la nivel național. Dezechilibrul financiar, dezechilibrul piețelor, toate acestea în Mercur Retrograd în Taur le vom simți de-a binelea. În toată această perioadă ne vom trezi că nu am plătit facturi, că nu am plătit nu știu ce servicii, ne trezim cu servicii deconectate, fără acces la tot felul de lucruri. Deci trebuie să aveți grijă din timp să vă verificați unde nu ați fost atenți în ultimul timp”, declarat Daniela Simulescu.

Vă invităm să urmăriți înregistrarea integrală a previziunilor Danielei Simulescu despre Mercur Retrogradat în Taur:

