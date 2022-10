Mercedes-Benz va vinde activele rusești unui investitor local

”Mercedes-Benz intenționează să-și vândă acțiunile din filialele rusești unui investitor local”, a anunțat Ministerul într-un comunicat postat pe Telegram, potrivit France 24.

”Noul proprietar al diviziilor ruse ale Mercedes-Benz, Avtodom, va putea atrage alte companii ca parteneri pentru producții comune”, a adăugat Ministerul.

Mercedes-Benz a confirmat că intenționează să vândă, într-o declarație separată.

”Îndeplinirea obligațiilor față de clienții din Rusia... precum și păstrarea locurilor de muncă pentru angajații diviziilor ruse ale companiei au fost prioritatea în încheierea acordului cu Avtodom”, a declarat directorul general Mercedes-Benz-RUS, Natalya Koroleva. ”Finalizarea tranzacției este supusă aprobării tuturor autorităților relevante”, a mai spus Mercedes-Benz în declarație.

Multe companii occidentale au părăsit Rusia din motive etice sau logistice, de când Moscova a lansat ceea ce numește ”operațiune militară specială” în Ucraina, pe 24 februarie.

De menționat că sancțiunile occidentale impuse Rusiei de la începutul ofensivei din Ucraina au perturbat puternic lanțurile de aprovizionare. Sectorul tehnologiei și al producției de mașini au fost deosebit de afectate.

Citește și:

Coca-Cola, pierderi de 190 de milioane de euro în urma ieşirii din Rusia

Coca-Cola HBC, al doilea producător de băuturi Coca Cola din afara SUA, a anunţat joi că a suferit o lovitură de 190 de milioane de euro în prima jumătate a acestui an, din cauza costurilor asociate cu afacerile sale din Rusia, după ce a încetat să mai vândă băuturi Coca-Cola în această ţară ca urmare a invaziei din Ucraina, transmite Reuters.

În plus, compania listată la Londra şi la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%, a raportat o scădere de 34% a profitului net, până la 153 de milioane de euro în primul semestru al acestui an. Cu toate acestea, Coca-Cola HBC şi-a reconfirmat previziunile referitoare la un profit operaţional cuprins între 740 şi 820 milioane de euro pentru întregul an 2022.



În România, volumele de vânzări ale Coca Cola HBC au crescut cu aproximativ 5% în primele şase luni, iar băuturile energizante au fost cea mai dinamică categorie, cu o creştere de ordinul a două cifre. În plus, compania anunţă că şi-au revenit vânzările de băuturi neacidulate, stimulate de vânzările de apă.



"Suntem foarte încrezători că parteneriatele noastre strânse cu clienţii, portofoliul solid şi capacităţile angajaţilor noştri ne vor permite să continuăm să creăm valoare chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de incertitudine macroeconomică şi geopolitică", a declarat directorul general Zoran Bogdanovic.



Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din România. Coca-Cola HBC România are sediul social în Voluntari şi deţine trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, localizate în Ploieşti, Timişoara şi Poiana Negrii, scrie Agerpres... citește mai mult AICI.

Vezi și:

Ministerul rus de Externe își deschide lanțuri de magazine ”duty free” cu produse occidentale: ”Este o URSS totală!”

Rusia va introduce magazine fără taxe vamale care vor vinde diplomaților produse occidentale care vor putea fi plătite și în euro sau dolari, într-o practică care le va aminti multor ruși de magazinele beryozka care simbolizau un privilegiul oficial în timpul erei sovietice, scrie The Guardian.

Magazinele, care s-ar putea deschide încă din toamnă, vor vinde mărfuri importate greu de găsit în magazinele rusești obișnuite, pe măsură ce mărcile străine părăsesc țara din cauza războiului din Ucraina.

Dar pentru a face o achiziție, vizitatorii vor trebui să furnizeze un document oficial care să ateste că sunt diplomați străini, angajați al unei organizații internaționale sau membrii ai familiilor de diplomați.

”Este o URSS totală!” a scris Serghei Smirnov, redactorul-șef al publicației ruse Mediazona, care a scris despre noul proiect după anunțarea acestuia în ziarul parlamentar oficial al Rusiei.

Numele de mărci occidentale au devenit deja mai greu de găsit în multe magazine din Rusia.

Magazinele duty-free vor fi deținute de o companie creată de Ministerul rus de Externe și de o altă entitate aleasă în cadrul unui concurs. Mărfurile magazinelor vor include alcool, produse din tutun, bijuterii, cosmetice, parfumuri și dulciuri, precum și smartphone-uri și ceasuri.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News