Mencinicopschi, grav bolnav, după toate nedreptățile prin care a trecut: Sufletul meu nu acceptă să fiu călcat în picioare în modul acesta josnic!

Profesorul Gheorghe Mencinicopschi are nevoie de oxigen pentru a respira, iar starea sa de sănătate este una destul de precară, anunță Lumea Justiției.

Potrivit sursei citate, familia bănuiește că profesorul Mencinicopschi s-a îmbolnăvit în perioada de detenție de la Rahova, după condamnarea nedreaptă din dosarul „Telepatia”.



Drama prin care au trecut profesorul Mencinicopschi și familia sa, din cauza abuzurilor greu de imaginat din celebrul dosar, l-a afectat din plin pe acesta. Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat în dosarul privatizării ICA la opt ani de închisoare. Sentințele din dosar, unde scopul principal era întemnițarea lui Dan Voiculescu, au fost cunoscute cu mult timp înainte de a fi pronunțate de judecători. În acest sens sunt elocvente declarațiile lui Traian Băsescu, care știa deja verdictul judecătorilor, înainte ca acesta să fie pronunțat public în sala de judecată.



"Eu am rămas uimit când am văzut cum a rezultat acea enormă fraudă de aproximativ 60 milioane euro sau de dolari, este clar un proces înscenat și politic (...) Înmultindu-se 32.000 de metri pătrați cu 1800 euro, la prețul pieței din 2007. Ori lucrul acesta să știți că pentru a mine a fost halucinant. Mi-am făcut un fel de scenariu... E ca și cum în 2003 cineva mi-ar fi vândut o masină cu 100 lei și apoi vine în 2007 și îmi spune, nu, nu. Îmi esti dator cu înca un milion pentru că mașina ta a devenit una de colecție și acum nu mai costa 100 lei, costa un milion și 100 lei... (...) Aș fi murit până acum dacă m-aș fi știut vinovat! Și cine are buna credință să se aplece și să studieze. Și să vadă că nu există niciun fel de implicare a noastră, a mea, în acest proces (n.n. - de privatizare). Și culmea, nu este niciun fel de fraudă!”, mărturisește Gheorghe Mencinicopschi, conform Luju.



Acesta consideră că modul în care s-au petrecut lucrurile în acest caz reprezintă în sine o crimă de o gravitate fără margini.