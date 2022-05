Melodia din anii '80 care face valuri de câteva zile încoace. „Running Up That Hill” a reînviat o dată cu noul sezon din Stranger Things/ video

Nu este surprinzător faptul că Stranger Things îi deschide pe fanii seriei către arta și divertismentul culturii pop retro. Încă din sezonul 1 au fost incluse referiri la filme, emisiuni TV, muzică și modă îndrăgite din anii 1980.

Noile episoade din Stranger Things prezintă melodia lansată în 1985, „Running Up That Hill”, a cântăreței britanice Kate Bush, în mai multe episoade. Este folosită chiar și ca parte a unui punct major al intrigii, într-un anumit episod. Fanii mai în vârstă ai Stranger Things au redescoperit, iar fanii mai tineri au descoperit-o pentru prima dată, în vasta lor majoritate. TVLine raportează că, la doar două zile după debutul noului sezon, „Running Up That Hill” a urcat pe primul loc în topurile iTunes. În mod remarcabil, cântecul a ajuns pe locul 30 în topul Billboard Hot 100, cu aproape 40 de ani în urmă, când a fost lansată pentru prima dată.

Vorbind în exclusivitate pentru Entertainment Tonight, Natalie Dyer – care o interpretează pe Nancy Wheeler – a vorbit despre serialul care se înclină mai mult spre genul horror. „Există personaje care sunt într-un pericol real, foarte real”, a spus Dyer. „De exemplu, nu am mai fost în mize atât de mari sau în pericole potențiale până acum. Este un sezon surprinzător și înfricoșător”.

Nou-venitul Joseph Quinn, care joacă rolul elevului repetent, de liceu, Eddie Munson, a adăugat: „Nu este doar că o singură poveste este un fel de artera principală. Fiecare poveste este oarecum plină de pericol și suspans”.

În august 2021, creatorii Stranger Things Matt și Ross Duffer au vorbit cu The Hollywood Reporter despre serial și au clarificat că Sezonul 4 nu este planificat să fie ultimul sezon pentru Stranger Things, așa cum s-a speculat anterior. "Sezonul 4 nu va fi sfârșitul. Știm care este sfârșitul și știm când este", a spus Ross.

El a continuat: „[Pandemia COVID-19] ne-a dat timp să privim în viitor, să ne dăm seama ce este mai bine pentru serial. Am venit cu o idee mai bună despre cât timp avem nevoie pentru a spune această poveste”. Ulterior a fost dezvăluit că show-ul se va încheia cu un sezon 5, recent anunțat. Stranger Things Sezonul 4, volumul 1 este acum pe Netflix, iar volumul 2 va debuta mai târziu, în această vară.

Serialul fantastic de succes "Stranger Things" revine vineri la Netflix cu cel de-al patrulea sezon, penultimul, mai lung şi mai ales "mai înfricoşător", după cum au declarat pentru AFP actorii Noah Schnapp şi Priah Ferguson.

Amânate din cauza pandemiei, şapte episoade cu durate de aproximativ o oră şi zece minute până la o oră şi patruzeci de minute vor fi difuzate pe platforma de streaming, înaintea unui alt calup, la 1 iulie, alcătuit din două episoade de o oră şi douăzeci şi cinci de minute, respectiv două ore şi treizeci de minute.



Sezonul readuce în prim-plan grupul de prieteni din oraşul fictiv Hawkins în 1986, la şase luni după bătălia de la Starcourt Mall, care se confruntă cu o nouă ameninţare supranaturală, potrivit Agerpres.



"Este mai intens, mai înfricoşător", promite tânărul Noah Schnapp, în vârstă de 17 ani, care a ajuns săptămâna aceasta la Paris alături de Priah Ferguson, de 15 ani, pentru o proiecţie în avanpremieră în faţa a 500 de fani.



"Publicul trebuie să fie pregătit pentru ceva înspăimântător şi sângeros, într-atât încât uneori e nevoie să-ţi întorci privirea", a insistat el într-un interviu acordat AFP.



De fapt, după ce primul sezon al acestui serial-omagiu adus anilor 1980 amintea mai degrabă de "The Goonies", un film de aventură pentru copii, al patrulea sezon tinde mai mult spre "A Nightmare on Elm Street" al maestrului genului horror Wes Craven.

