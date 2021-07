Medicul Vasi Rădulescu, 35 de lecții de viață: Visează măreț, mergi pe drumul visurilor tale

Medicul Vasi Rădulescu își aniversează ziua în stilul propriu și caracteristic, vorbind despre lecțiile pe care el le-a învățat în cei 35 de ani.

35 de gânduri pentru 35 de ani

„La 35 de ani împliniți azi, vă las aceste 35 de gânduri:



1. Găsește-ți mereu câte o provocare.

2. Atenția pe care i-o oferi persoanei de lângă tine arată cât de mult o iubești.

3. Cele mai multe conflicte se rezolvă prin comunicare deschisă.

4. Nu trebuie să ieși din zona ta de confort, ci să o lărgești.

5. Viața ta e mai puțin despre tine și mai mult despre binele pe care îl faci celorlalți.

6. Visează măreț, dar mergi pe drumul visurilor tale, altfel nu se vor împlini niciodată.

7. Orice frică depășită te propulsează enorm.

8. Cele mai multe temeri sunt construite de noi.

9. Fericire continuă nu există, ea fiind un amalgam de stări bune și mai puțin bune, toate împlinindu-te.

10. Învață să ai recunoștință pentru lucrurile bune care ți se întâmplă și pentru oamenii faini care îți ies în cale. Mai ales pentru oameni.

11. Nu strânge ani anoști în tine, ci povești. Unitatea de măsură a vieții este povestea, nu anul.

12. Ai grijă de tine prin acțiuni mărunte pe care să le îmbrățișezi în fiecare zi.

13. Felul în care îți consumi ziua îți arată felul în care îți consumi întreaga viață.

14. Arată-ți vulnerabilitatea. Ești mai uman așa.

15. Nu ezita să ceri deschis ajutorul celorlalți.

16. Dacă un lucru poate fi făcut în următoarele trei minute, fă-l.

17. Joacă-te cât de mult poți în fiecare zi.

18. Renunță la gândurile excesive. Te erodează pe interior și-ți distrug toate organele.

19. Banii nu-ți asigură nicio fericire. Dacă ești singur și n-ai nici măcar prieteni buni aproape, ai degeaba bani. Îi vei cheltui compulsiv, încercând să astupi niște goluri. Nu vei reuși.

20. Traiul complicat nu aduce fericire. Ideală este simplificarea în orice registru.

21. Construim din mers drumul de sub noi și ne adaptăm mereu. Nu suntem pregătiți pe deplin pentru nimic.

22. Lucrurile frumoase apar de regulă când suntem în stări urâte și când nu mai credem că e posibil să apară lucruri frumoase.

23. Dacă ai succes peste noapte, poți pierde tot peste următoarea noapte. Succesul vine după muncă grea, ambiție, sacrificiu, perseverență.

24. Oamenii de lângă tine te vor stimula, îți vor fi modele sau ți se vor opune, încercând să te dărâme. Ambele categorii sunt importante pentru tine.

25. Nu te consuma prea tare analizând părerea oamenilor despre tine. Va fi mereu pestriță.

26. Dacă faci ceea ce-ți place nu se cheamă că nu muncești. Muncești de-ți sar capacele în continuare.

27. O minte mohorâtă va ține închise ușile din jurul tău. O minte veselă și pozitivă le va deschide pe multe. Când sunt multe deschise, apare însă o problemă: alegerile. Alegerile sunt extrem de grele.

28. Faci alegeri bune după ce faci alegeri foarte proaste. Vei face mereu din ambele, dar de la un punct le vei cosmetiza pe cele proaste. Care sunt, oricum, niște lecții formidabile.

29. Învață să refuzi elegant, fără explicații lungi. Nu vei mulțumi pe toată lumea. Te vei autodistruge încercând asta.

30. Cele mai frumoase lupte în viață sunt cele pe care le dai pentru alți oameni.

31. Ești capabil de lucruri incredibile. N-ai idee cât poți crește și ce poți deveni.

32. Cele mai frumoase lucruri sunt cele care nu pot fi măsurate.

33. E ok să greșești. Acceptă asta și asumă-ți cu sinceritate greșelile.

34. Sinceritatea poate speria pe mulți, dar e cheia reușitei. Fiți voi înșivă. Dacă veți forța lucrurile doar pentru a impresiona, veți ajunge să nu mai impresionați pe nimeni. Lăsați totul într-un ritm natural.

35. Ferește-te de însingurare.



S-a nimerit ca exact azi să vină de la tipar și cartea nouă pentru copii, Dragă mami, ce este iubirea? Pentru că e ziua mea, primele 250 de comenzi au autograf, cadou o broșă în formă de inimă, transport gratuit și o reducere. Sper să aducă bucurie, că am scris-o într-un moment mai puțin bun al vieții mele”, scrie medicul pe Facebook.