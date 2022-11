Medicul Lucian Petrescu: Profesorul Gașpar e tratat ca un criminal periculos. Suntem o națiune care-și permite să țină după gratii asemenea oameni

„Sunt medic primar cardiolog, profesor universitar, pensionat după 41 de ani de activitate în clinică de cardiologie. Sunt prieten de cel puțin 44 de ani cu profesorul dr. Marian Gașpar, am lucrat alături de el, de la prima tentativă de deschidere a unei clinici de chirurgie cardio-vasculară, apoi de la înființarea Institutului de Boli Cardio-vasculare din Timișoara; eram o mână de oameni, naivi și plini doar de speranțe, că de lucruri mai concrete nu putea fi vorba. Ne-am specializat împreună, la Nice, am trecut prin locuri medicale comune sau separate, la Dusseldorf, Innsbruck, Budapesta, Viena, Buenos Aires, el a plecat apoi și în alte locuri și continente, clinici cu renume și performanță, dincolo de orice dificultăți și privațiuni, doar cu gândul la locul în care să se întoarcă, acasă, să poată face tot ce se știe azi mai bine pentru oamenii țării lui.

Ne-am simțit tot timpul împreună, și când era plecat, pentru că împărtășeam aceleași idealuri și greutăți. A fost tot timpul ca o luptă în tranșee, un război perpetuu, greu de digerat asta pentru generații actuale, pentru cei străini de toată istoria asta. Cine stă azi s-o privească, s-o înțeleagă. A fost un sacrificiu, da, toți detractorii n-au decât să protesteze! Cât efort, emoție, de destule ori dezamăgire și reproș, tristețe și durere, oboseală și frustrare, dar mereu tenacitate, zile și nopți de trudă, nesomn și disponibilitate fără rezerve. Bunătate și amabilitate, înțelegere și compasiune pentru suferință, nedumerire și chin al omului bolnav. Cine să înțeleagă asta? Privitorii de pe margine? “Realiștii” virtuali, plini de idei împrumutate de pe facebook, dar și de invective neaoșe? Amatorii de senzații tari din reportaje scrise de semianalfabeți care construiesc “viitorul luminos al națiunii”? Națiune care-și permite să țină după gratii asemenea oameni, apreciați în toate mediile academice și profesionale medicale din Europa și America de Nord, oameni care au redat viață și speranță pentru mii de suferinzi, în atâția ani de muncă; am citit protestele marilor profesioniști – chirurgi cardiaci – care au auzit cum profesorul Gașpar e tratat ca un criminal periculos pentru societate, ținut după gratii mai mult de 30 de zile înainte de orice proces. Și pentru ce?

Pentru ce zgomotul infernal din televiziuni, presă, de pe Internet, pentru “Marele Corupt al Națiunii”, profesorul Gașpar? Mi-ar fi rușine, se minte și se fură ca în codru în țara asta, de când mă știu eu, de 66 de ani, în comunism ca și în postcomunism (că ăsta e sistemul pe care-l parcurgem noi, “tranziție după tranziție”, la nesfârșit), nimic nu s-a schimbat în esență, corupția din sistemul politic, sistemul social, școala, sistemul (lipsa de sistem) medical. Nimic. Vorbe goale, justiție la comandă, cultură de consum, patriotism de tinichea. Nimic.

Da, uneori regreți, și sunt sigur că și Marian o face, că ai rămas să muncești onest și mult mai greu decât își imaginează chibiții atotștiutori, și n-ai dat curs atâtor oferte din locuri civilizate, în care munca e răsplătită în primul rând cu onoare, abia apoi cu bani. Aici n-a fost niciodată așa, munca – cantitatea și calitatea ei – n-a contat niciodată, doar vocea cea mai ridicată, nesimțirea și tupeul fără limite, martor sunt, repet, de 66 de ani. Rămân, așadar, numai regrete. Atât”, a scris profesor dr. Lucian Petrescu, medic primar medicină internă și cardiologie.

O nouă prelungire a arestului preventiv

Magistraţii Curţii de Apel Timişoara au respins joi, 27 octombrie, contestația șefului Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară a Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Timişoara, Marian Gaşpar, la decizia de prelungire a arestului preventiv.

Astfel, medicul, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv până pe 25 noiembrie.

Medicul Marian Gaşpar, şeful Secţiei Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara, a fost arestat preventiv, în urma unei decizii a magistraţilor de la Tribunal Timiş, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată. El ar fi primit sume între 100 şi 2.000 de euro de la şase pacienţi şi rude ale acestora pentru a-şi desfăşura atribuţiile de serviciu.

„În data de 26.09.2022, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul M.G. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (6 acte materiale). În fapt, s-a reţinut că în perioada 19.09. - 26.09.2022, în calitate de medic – şef Secţie Cardiologie, în cadrul unei unităţi spitaliceşti din municipiul Timişoara, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul ar fi pretins, indirect şi primit, de la şase pacienţi sau de la aparţinători ai acestora, sume de bani, în lei sau în valută, cuprinse între 100 euro şi 2.000 euro, în legătură cu activitatea desfăşurarea conform atribuţiilor de serviciu. Procurorii au dispus, prin ordonanţă, reţinerea inculpatului pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat cu propunere de arestare preventivă, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Până se va dovedi sau nu dacă a luat mită, pacienții români mor.

România își permite să-l țină închis pe Marian Gașpar, un medic care salvează vieți, în timp ce criminalii, hoții și cămătarii sunt puși sub control judiciar

Profesorul Marian Gașpar ar trebui să rămână liber pentru a opera și a continua să salveze viețile pacienților, chiar dacă, în tot acest timp, trece printr-un proces legal pentru presupusă „mită”. Cei care l-au cunoscut au fost impresionați de abilitățile sale chirurgicale, precum și de abordarea sa etică a îngrijirii pacienților.

Reținerea medicului este extrem de dăunătoare pentru pacienții săi. În tot acest timp cât stă închis, se pot pierde vieți. Nu este în interesul nimănui ca profesorul doctor Marian Gașpar să fie încarcerat și privat de libertate în timpul procesului judiciar.

