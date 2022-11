Spitalul Clinic SANADOR a inaugurat primul bloc operator complet digitalizat și prima sală hibridă mobilă din România. Totodată, a fost deschisă prima secție digitalizată de terapie intensivă pentru chirurgia cardiovasculară în care fiecare pat are autonomie completă. Dotările cu echipamente și tehnologii de ultimă generație pentru noul bloc operator și noua secție de terapie intensivă marchează numeroase premiere absolute pentru România, inclusiv prin conceptul integrator de digitalizare completă.

În cadrul evenimentului de marți, care a avut loc la Centrul de Conferințe al Spitalului Clinic Sanador, a luat cuvântul și Conf. Dr. Doru Herghelegiu, directorul Spitalului Clinic SANADOR, care a făcut câteva anunțuri. „Suntem în fața unui eveniment important pentru noi. M-aș referi la termenul de excelență. Pentru noi este un pilon de bază, care a stat la fundamentarea conceptului clinic al acestui spital. Încă de la început, ne-am dat seama că nu putem atrage pacienții în mediul privat decât dacă vom fi în top și vom oferi servicii medicale de excelență. A fost o preocupare permanentă. În toți acești 11 ani, spitalul a reinvestit în mod permanent tot profitul, pentru dezvoltarea bazei, modernizarea secțiilor”, a spus Doru Herghelegiu, directorul Spitalului Clinic SANADOR.

„Sunt bucuros pentru că, într-o întrevedere profesională anterioară acestui eveniment, o serie de invitați din străinătate, care au participat în România la un Congres de cardiologie intervențională, au vizitat clinica. Au avut cuvinte laudative. Mai mult decât atât, unii dintre ei au recunoscut sincer că nu au dotări de asemenea nivel în clinicile în care lucrează. Și-au anunțat disponibilitatea de a colabora, de a veni și de a opera în România, alături de colegii noștri”, a spus Doru Herghelegiu.

Ulterior, a adăugat: „Încă o veste îmbucurătoare. Prin relațiile profesionale pe care domnul profesor Victor Costache le are cu unele echipe din străinătate, vom încerca să ne implicăm cât de curând și în chirurgia cardiacă pediatrică, care este poate segmentul cel mai deficitar în România. Vom încerca să facem cu echipe din străinătate și să găsim rezolvare pentru pacienți care sunt nevoiți să apeleze la servicii din străinătate. Este un proiect de viitor mai greu, dar care e în orizontul de așteptare!”

Foto SANADOR

Conf. Dr. Doru Herghelegiu este medic primar în obstetrică - ginecologie, în chirurgie oncologică și doctor în științe medicale. Are aproape patru decenii de carieră profesională și o vechime de peste 20 de ani în învățământul superior medical, în cadrul U.M.F Carol Davila. Are competențe în chirurgia endoscopică (histeroscopie, laparoscopie), ecografie în obstetrică şi ginecologie, chirurgie oncologică, ecografie tridimensională Visus. De asemenea, are atestat de studii complementare în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată. Conf. Dr. Doru Herghelegiu are o vastă activitate de cercetare în patologia obstetricală și investigații paraclininice moderne, concretizată prin publicarea a circa 100 de lucrări științifice și tratate de specialitate, în țară și străinătate, în calitate de autor și coautor.

Foto SANADOR

