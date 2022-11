Măsuri importante pentru asigurarea tratamentului persoanelor cu tulburări din spectrul autist

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi, 9 noiembrie 2022, proiectul de Ordonanță de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.



Prin acest act normativ, se creează cadrul legal pentru asigurarea accesului imediat și nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate în spectrul autist, cu sau fără tulburări psihice, precum si pentru stabilirea mecanismului de decontare a acestor servicii și stabilirea răspunderii de maplraxis pentru psihologii care vor acorda aceste servicii conexe.



Se extinde perioada pentru care studenții beneficiază de calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.



De asemenea, documentul permite Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România să autorizeze temporar distribuția unui medicament necesar tratamentului pacienților cu autism.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge în România până la sfârşitul lunii noiembrie, a declarat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.



"Ajunge târziu în România pentru că eu am o responsabilitate faţă de banii publici. Pentru că a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantităţii. (...) Noi în acest an trebuia să cumpărăm peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, având deja 6 milioane de doze expirate sau în curs de exipirare, având frigiderele pline, m-am gândit că totuşi nişte sute de milioane de euro ar trebui să rămână pentru pacienţii din România - adulţi sau copii. Din aceste 19 milioane de doze am vândut 7,5 milioane, am negociat cu cei de la compania producătoare şi de la Comisia Europeană să reducem cantitatea restantă de 11,2 milioane la 3 milioane. În acest moment suntem foarte aproape să semnăm o comandă pentru 3 milioane de doze care vor ajunge în scurt timp adică în această lună pentru pacienţii din România. (....) Până la sfârşitul lunii", a spus ministrul, într-o conferinţă de presă.

Rafila a spus că se va imuniza cu cea de-a patra doză.



"Şi eu o să mă vaccinez cu doza a patra atunci când va fi disponibilă noua variantă a vaccinului împotriva infecţiei cu COVID 19", a susţinut ministrul Sănătăţii.



El a spus că prin revânzarea a 7,5 milioane de doze de către România şi prin reducerea cantităţii în urma negocierilor s-a făcut o economie de cel puţin 300 de milioane de euro în acest an.



"Atunci când am vândut 7,5 milioane de doze am făcut o economie de circa 150 de milioane de euro. Mai facem încă o economie de peste 150 de milioane de de euro prin reducerea cantităţii. La nivelul acestui an cred că putem să discutăm despre o economie de cel puţin 300 milioane euro în ceea ce priveşte vaccinul COVID", a susţinut Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News