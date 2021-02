Mariah Carey, DIAGNOSTIC. Boala CRUNTĂ cu care se LUPTĂ: Am trăit negând. Nu-mi venea să cred!

Mariah Carey este una dintre cele mai apreciate artiste din lume și chiar dacă mulți îi cunosc viața profesională, în ceea ce privește viața personală, vedeta se confruntă cu probleme grave.

În copilărie, artista a trecut prin multe încercări. A fost săracă, părinții ei, mama o cântăreață irlandeză de operă, și tatăl, un inginer de culoare, au divorțat când ea avea doar trei ani, a fost des victima rasismului, iar sora ei nu i-a fost niciodată alături pentru că era extrem de libertină, motiv pentru care a devenit mamă la doar 15 ani, era dependentă de droguri, a făcut prostituție și chiar s-a îmbolnăvit de SIDA.

Cu toate acestea Mariah Carey și-a găsit vocația și a devenit iubită de publicul de peste tot din lume.

Mariah Carey, DIAGNOSTIC

În anul 2001, Mariah Carey a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, cu care se confruntă și în ziua de azi.

"Nu-mi venea să cred! Până recent am trăit negând realitatea, izolându-mă de toţi de teamă că cineva o să-mi facă povestea cunoscută. A fost o povară prea grea ca să continui să o duc în spate. Am căutat şi am primit tratament, într-un final, şi m-am înconjurat numai de oameni pozitivi. Mai mult, mi-am concentrat întreaga atenţie pe ceea ce îmi place cel mai mult să fac, să compun melodii şi să le cânt.

Iau tratament care pare destul de bun. Nu mă face să mă simt prea obosită sau să-mi ies din ritm. Faptul că mi-a fost ajustată medicaţia astfel încât să-mi fie bine e cel mai important. Eram irascibilă şi mă temeam întruna să nu cumva să-i dezamăgesc pe cei din jurul meu. Se pare că sufeream de vreo formă de manie. Într-un final, m-am izbit de un zid. Stările mele depresive s-au manifestat prin faptul că aveam energia foarte scăzută. Mă simţeam atât de singură şi de tristă! Mă simţeam chiar şi vinovată pentru faptul că nu făceam ce ştiam că trebuia să fac pentru cariera mea. Faptul că suferi de o boală psihică nu trebuie să te definească, iar eu refuz să mă definească şi să mă controleze!", a declarat Mariah Carey într-un interviu pentru People, citează Spectacola.ro