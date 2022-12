„Avem o coaliţie politică într-un moment dificil. România avea nevoie de stabilitate. Altă soluţie nu aveam. După un an, sper să trecem de perioada de pompier de serviciu. Ştiţi că am intrat în această coaliţie înainte de a începe războiul din Ucraina. Am fi intrat cu alegeri anticipate în perioada când era războiul din Ucraina. Nu se ştia. Existau anumite semne politice, dar intrasem deja într-o criză energetică. Mă bucur că am ajuns la această reglementare şi compensare pentru următorii doi ani, în domeniul energetic”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, joi, la România TV.

„Până în anul 2024 cel puţin, trebuie să continuăm în această coaliţie”, a subliniat Marcel Ciolacu.

„Ar fi o greşeală dacă am intra într-o zonă de alegeri anticipate”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„Speranța acestei națiuni stă în copiii săi! Delia, un copil minunat de 10 ani, mi-a dăruit astăzi o broșă tricoloră cu România făcută de mânuțele ei. O voi purta astăzi cu mare mândrie cu gândul la energia acestei generații care va duce România acolo unde merită și îi este locul. La fel cum acum 104 ani, generația de atunci a înțeles că doar prin unitate putem să ne îndeplinim visul de a trăi cu toții într-o singură țară. Generația actuală a luat o țară distrusă de comunism și a dus-o în Uniunea Europeană și NATO.

Avem o șansă extraordinară să îndeplinim total visul european și să aderăm la spațiul Schengen. Depinde doar de noi! Pentru Delia, pentru toți copiii acestei națiuni, trebuie și noi să stăm uniți și să trecem peste toate provocările la care suntem supuși de un război ilegal chiar la granițele noastre și de toate crizele suprapuse pe care le-a cauzat. Avem această datorie, pentru ca viitoarea generație să poată construi pe o fundație mult mai solidă !La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că şi-ar dori ca România să se unească cu Republica Moldova, pentru că aceasta ar fi calea „mai scurtă" pentru ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană.



„Cel mai vulnerabil stat la conflictul total nejustificat de pe teritoriul Ucrainei este Republica Moldova. Trebuie să ne hotărâm... Lăsăm Republica Moldova să se întoarcă sub influenţa sovietică, mai devreme sau mai târziu? (...) Intrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova va dura 10 ani de zile cel puţin... Sau ai varianta mai scurtă în care România se uneşte cu Republica Moldova şi Republica Moldova cu România", a spus Ciolacu la România TV.



În context, liderul social-democraţilor a spus că îşi doreşte varianta mai scurtă: „Eu mi-aş dori categoric varianta mai scurtă, ca România să se unească cu Republica Moldova. (...) Nu poţi să laşi o ţară pradă din nou Rusiei (...). Destinul românilor din Republica Moldova trebuie să fie acelaşi ca şi al românilor din România - UE şi NATO. Am înţeles că în acest moment foarte mulţi români doresc unirea cu Republica Moldova.”

