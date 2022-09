Managementul schimbării în companiile de construcții, între planșe și tabletă. Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design: Un șef de echipă și-a luat inima în dinți. Mi s-a părut un real succes

Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design, a dat exemplul unui șef de echipă de pe unul din șantierele companiei, care „și-a luat inima în dinți“ și a cerut o schimbare a modului de lucru în teren:

„Partea de planșe încă e o necesitate din perspectiva noastră și asta poate că este particular în acest moment, dar cred că e aplică la toate companiile de construcții. Necesitatea planșelor este una mai mult pentru partea documentară, ștampilele și avizele care trebuiesc puse pe acele planșe. În momentul ăsta, pe șantier, se scot niște planșe care sunt imense și să lucrezi după ele nu este practic. De multe ori nu ai toate planșele la tine, pe când pe tabletă ai totul.

Inginerul care supraveghează lucrările și șeful de echipă trebuie să știe exact ce este în proiect și ce indicații să dea pe mai departe muncitorului care lucrează cu mistria. Noi am considerat un succes al implementării când, pe unul dintre șantierele noastre, un șef de echipă de la fierari, după o perioadă, și-a luat inima în dinți, a venit la inginer și a spus: Domnule inginer, pot să cer și eu o tabletă, că nu mai pot să mă chinui cu planșele astea. Am atât de mult de lucru și plouă, bate vântul, pot să am și eu o tabletă?

Spun că a fost un succes de implementare pentru că, inclusiv în cadrul companiei, managementul schimbării e o provocare reală. Să reușești să înfrângi anumite obiceiuri ale specialiștilor e destul de greu, dar să vină un șef de echipă să ceară o tabletă pentru a lucra, mi s-a părut un real succes pentru că practic, este o schimbare la nivel mental că putem face lucrurile mult mai ușor. Asta este tot o adaptare sub imperiul nevoilor“, a spus, la DC News, Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design.

Deși la orizont se întrevede o nouă recesiune asemănătoare celei din 2008, piața imobiliară din România ar putea ieși la suprafață, depășind deja perioada critică, când materialele de construcții s-au scumpit, ridicând prețul imobilelor noi.

”Da, eu cred că blocajul deja a fost, după scumpirea foarte mare a materialelor, cel puțin în zona imobiliar - rezidențială, unde sunt multe investiții mici, care împreună au un volum mare în raport cu necesarul de resurse, chiar cred că avem un blocaj care a început cumva încă de la începutul anului. Pe de altă parte, investițiile au început să fie reluate cumva pe alocuri. Cred că în zona investitorilor care dispun de anumite lichidități financiare mai mari, care și-au făcut o analiză de risc, momentul în care inflația este una atât de mare, concomitent cu scumpirea pe piața energiei, cumva acestea însumează riscul devalorizării din ce în ce mai mari a banilor, cred că și-au dat seama că este de preferat să investească banii decât să îi țină imobilizați în anumite conturi unde poate de la o lună la alta valoarea lor scade”, a spus Cătălin Podaru, CEO Leviatan Design.

”Faptul că antreprenorii au fost nevoiți să se confrunte cu aceste provocări a dus la schimbări importante în acest ecosistem economic?”, a întrebat gazda interviului, jurnalistul DCBusiness Mihai Ciobanu (citește continuarea AICI).

