"Mamă! Acoperă șuncile alea!". Feli Donose, jignită și judecată aspru: Am obosit...

"Atențe! Descărcare de suflet... Când eram grasă și frumoasă: "Mamă, Feli! Acoperă șuncile alea!". Când eram slabă: "Feli, acum că ești slabă, de ce te îmbraci larg? Totuși, parcă ești prea slabă! Erai mai frumoasă mai plinuță". Când mă îmbrac “mai mulat”: "S-a pitziponcit și asta". Când mă îmbrac masculin: "Da’ ce? Ai p*** între picioare? Dacă nu "arăți piele", ești ca o măicuță". Când ai decolteu: "OMG! EȘTI MAMĂ! Ce-i cu decolteul ăla?". De parcă decolteul nu e parte din femeie, fie că îl acoperi sau nu.

Mă lovesc și eu de “problema” asta, dar hai să vă zic de ce nu-mi mai pasă. Un lucru e cert, oamenii o să te judece indiferent de cum arăți sau ce faci. Am obosit să văd cum decolteul sau alte părți ale corpului dictează cum este o femeie, ce gândește sau cum face.

Așa că, frumoasa mea, poartă ce vrei, cum vrei, asumat și poate chiar cu un aer “arogant”. Ești șmechera lumii fix așa cum simți să fii! Oameni “bine intenționați” care să vă comenteze viața se găsesc la tot pasul. Cu decolteul la purtător și un pahar de rosse, te pup din lumea mea!", a scris Feli pe social-media alături de o poză superbă cu ea.

Feli Donose, despre relația cu fiica ei, Nora Luna: Nu prețuiește lucrurile astea cât credeam eu

"Noi, deși au trecut trei ani, încă învățăm să fim părinți. Cred că ea ne răsfață mai mult decât noi pe ea și cu siguranță ea e mai permisivă, pentru că eu cred că ea e cea care are răbdare cu noi. E iubitoare și sensibilă, empatică și caldă, hotărâtă și încăpățânată. Are o personalitate destul de puternică pentru un copil de 3 ani. Și sunt mândră că s-a conturat așa", a spus Feli înt-un interviu pentru viva.ro.

"Nu prețuiește lucrurile astea"

"Nu cred că o răsfățăm în vreun fel. Cred că ne dorim amândoi ca ea să fie bine. Să nu îi lipsească nimic nici pe plan emoțional, nici pe plan material. Dar copilul, am învățat noi, nu are nevoie de multe lucruri materiale să fie fericit. Și dacă sunt sinceră, sinceră, Nora Luna niciodată nu a fost "vrăjită" de ceva material. Nu prețuiește lucrurile astea atât cât credeam eu că le prețuiește un copil mic.

I-am cumpărat în primul an multe lucruri, pentru că EU mi-am dorit să le aibă. Ea era bine mersi cu noi, să fie curată, hrănită, sănătoasă și bucuroasă. Totuși, printre puținele lucruri materiale iubește Masha și Ursul, încă un desen animat cu mașinuțe și… dulciurile. Dacă am avea casă din turtă dulce, ar dispărea în scurt timp mâncată de CINEVA! (râde)", a mai spus artista.

"Dorința mea de a adopta tot acolo e"

Anul trecut, artista a povestit într-un interviu cu Lorena Buhnici, pe canalul său de Youtube, că "ea (n.red. Nora Luna) scoate din mine cea mai bună versiune a mea ca și om și îmi testează limitele cum nimeni nu mi-a testat până acum. De multe ori îmi apasă butoane (…). Are mama grijă să-mi spună să am răbdare cu ea. Îmi place că are personalitate. E topită după tatăl ei, ei doi chiar sunt o echipă. (..) Iarna trecută a fost prima dată de când a apărut Nora în viața mea și eu m-am dus să dorm separat în sufragerie, avea perioada asta cu dințișorii”. Citește mai departe>>

