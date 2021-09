Măicuța Magdalena, cel mai scandalos număr de la iUmor: Bendeac a avut dreptate! Mă simțeam foarte mândră, dar și ușor JENATĂ

Maria-Magdalena Chihaia este dubla finalistă iUmor, încântând publicul prin personajele ei: bocitoarea și binecunoscuta Sora Magdalena, care a adus controverse în randul spectatorilor, devenind cel mai scandalos numar din istoria iUmor.

Magdalena a creat un moment unic pornind de la vestimentația ei de "măicuță" și textul său a fost unul extrem de „piperat”, căci aparent, în viziunea sa, viața la mănăstire este una cam plină de păcat.

Mai mult, Magdalena Chihaia a fost supranumită de către Cheloo "cea mai sexy măicuță". Actrița a povestit cum și-a primit acest titlu, dar și care a fost reacția Bisericii Catolice în urma prestației sale de la iUmor.

Ce a spus Magdalena Chihaia despre toată experiența iUmor, de ce nu a câștigat

"A fost o experiență colosală, mi-a plăcut foarte mult. Această emisiune m-a ajutat foarte mult în perioada pandemică, pentru că am stat să o analizez pe sora Magdalena, să mi-o asum.

Experiența a fost plină de emoție, de încărcătură, dar în același timp a fost foarte interesantă, pentru că am ales un personaj nou în care mă regăsesc un pic și a fost un personaj controversat, complex.

Juriul a fost foarte drăguț, ei au jurizat cu trebuie, au fost un pic șocați la prima apariție din semifinală, dar să zicem de ce nu am câștigat iUmor? Nu l-am câștigat pentru că publicul a votat și unele persoane ușor sau mai mult religioase nu au considerat că trebuie să câștige o măicuță", a declarat actrița Maria-Magdalena Chihaia, în exclusivitate pentru SPECTACOLA și DC NEWS.

Magdalena Chihaia, supranumită de către Cheloo "măicuța sexy"

"M-am simțit... bine, foarte bine. În momentul în care am auzit prima dată era în mine un cumul de sentimente. Mă simțeam foarte mândră, dar și ușor jenată... au fost mai multe sentimente la mijloc.

În schimb, este într-adevăr un personaj sexy, o altă latură a măicuțelor, o latură ascunsă. Toată lumea până acum a parodiat preoți, politicieni, diferite persoane, dar nu a îndrăznit nimeni să parodieze o măicuță. Ei, am venit eu", a mai spus ea.

Mihai Bendeac i-a spus că numărul ei va fi cel mai scandalos număr de la iUmor. Ce spune actrița

"A avut dreptate! Chiar a fost cel mai scandalos număr de la iUmor, asta mi-am dat seama și datorită mesajelor pe care le-am primit de la public. Unele mesaje au fost foarte drăguțe, de susținere, altele au fost pe sistemul că: "am fost plătită de Papa ca să convertesc pe toată lumea la catolicism". Ăsta a fost unul din mijloc, dar am primit și mesaje din acelea... dar am trecut peste ele.", a completat actrița.

Vezi mai multe în video: