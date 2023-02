Maia Sandu, despre discuțiile cu Joe Biden: I-am transmis că moldovenii îşi doresc să rămână parte a lumii libere

Maia Sandu a mai spus că i-a transmis liderului de la Casa Albă că "moldovenii îşi doresc să rămână parte a lumii libere" şi că l-a invitat să facă o nouă vizită la Chişinău. Joe Biden a vizitat Chişinăul la 11 martie 2011, în calitate de vicepreşedinte al administraţiei Barack Obama.



"La invitaţia Preşedintelui SUA, Joe Biden, am participat la evenimentul public de la Varşovia, acolo unde domnia sa a susţinut un discurs istoric care a marcat un an de la începerea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. După adresarea sa, am discutat cu Preşedintele american despre consecinţele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova şi despre eforturile noastre de a menţine pacea şi ordinea publică în ţară", a scris Maia Sandu pe contul său de Facebook.



"I-am transmis Preşedintelui Biden că moldovenii îşi doresc să rămână parte a lumii libere, să trăiască în siguranţă şi să-şi realizeze visul de a adera la Uniunea Europeană şi i-am mulţumit pentru sprijinul important oferit de către SUA pentru dezvoltarea economică şi transformarea democratică a ţării noastre", a adăugat ea.



"Am folosit ocazia acestei întâlniri pentru a-i transmite Preşedintelui Statelor Unite ale Americii că, în situaţia dificilă în care ne aflăm, cu un război la hotar, avem nevoie şi mai mult de sprijinul SUA pentru a ne consolida rezilienţa economică", a mai spus liderul de la Chişinău.

Maia Sandu a precizat de asemenea că Republica Moldova este recunoscătoare poporului american şi pentru "ajutorul oferit de către Guvernul SUA în ultimul an în vederea depăşirii crizei energetice". "Acest lucru ne-a permis să oferim compensaţii cetăţenilor cu venituri mici pentru a putea face faţă mai uşor preţurilor crescute la resursele energetice. Mizăm în continuare pe susţinerea guvernului american în efortul nostru de diversificare a surselor de energie şi de consolidare a securităţii energetice", a explicat ea.



"Prietenii noştri americani ne-au fost alături încă din primii ani de Independenţă şi ne bucurăm să îi ştim în continuare alături de Moldova şi acum, în aceste vremuri complicate", a mai scris Maia Sandu, adăugând că l-a invitat pe Joe Biden să viziteze din nou Republica Moldova.



Preşedintele american Joe Biden a reconfirmat marţi seara sprijinul puternic al SUA pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova în cursul unei întâlniri bilaterale la Varşovia cu Maia Sandu.



La întâlnirea cu liderul de la Chişinău, Biden a subliniat asistenţa în desfăşurare a SUA pentru ca Republica Moldova să-şi consolideze rezilienţa politică şi economică, inclusiv agenda de reformă democratică şi securitate energetică, precum şi pentru a face faţă efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei, conform unui comunicat al Casei Albe, citat de presa de la Chişinău.



Maia Sandu a fost prezentă la discursul lui Biden de la Castelul Regal din Varşovia în care preşedintele american s-a referit şi la situaţia complicată din Republica Moldova şi când a cerut aplauze pentru preşedinta Republicii Moldova.

