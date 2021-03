Emisii ZERO de carbon până în 2050. Grupul MOL va produce biocarburanți

Având la bază mai mulţi ani de cercetare şi dezvoltare, MOL a făcut un pas înainte în lanţul valoric şi a devenit, din utilizator, producător de biocombustibili, prin realizarea unei investiţii în rafinăria Dunărea. Prin această nouă metodă, materia primă este co-procesată împreună cu materialele fosile. Această soluţie permite creşterea ponderii materialelor regenerabile din componenţa carburanţilor şi reducerea emisiilor de CO2 până la 200.000 tone/an fără a afecta negativ calitatea carburantului, informează Agerpres.



"Grupul MOL a fost un utilizator de biocombustibili prin achiziţionarea a peste 500.000 de tone de biocombustibili (bioetanol şi biodiesel) pentru amestecare. Cu această investiţie, am început să producem motorină sustenabilă pentru prima dată în cadrul Grupului MOL şi am devenit producători de biocombustibili. Avantajul este dublu, deoarece producem combustibil mai sustenabil şi în acelaşi timp ne vom conecta la economia circulară prin reciclarea deşeurilor. În conformitate cu strategia noastră recent actualizată, 'SHAPE TOMORROW', intenţionăm să producem peste 100.000 de tone de biocombustibil, până în 2030", a declarat Gabriel Szabo, vicepreşedintele executiv Downstream în cadrul Grupului MOL.



În timpul procedurii de co-procesare care a fost implementată în rafinăria Dunărea, materiile prime biologice sunt prelucrate împreună cu materialul fosil în producţia de carburant diesel. Uleiurile vegetale, uleiurile de gătit uzate şi grăsimile animale pot fi de asemenea utilizate în acest scop. Ca rezultat, motorina produsă va fi parţial regenerabilă, fără modificări de calitate în comparaţie cu motorina produsă exclusiv pe bază de ţiţei. Principalul avantaj al acestei metode constă în faptul că elementele de tip biodiesel pot fi amestecate în maximum 7 procente în volum, în conformitate cu standardul diesel, astfel încât procesul este în cele din urmă capabil să crească în continuare cota de componente bio din motorină.

Emisii ZERO de CO2 până în 2050



Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene şi ale Grupului MOL este de a avea emisii zero de CO2 până în 2050. Obligaţiile privind măsurile sustenabile sunt în continuă creştere în sectorul transporturilor, printre altele. În consecinţă, au crescut cotele referitoare la conţinutul de biocomponente şi pe pieţele de carburanţi ale Grupului MOL, care până acum au fost îndeplinite în principal prin amestecul de bioetanol şi biodiesel.



MOL a început co-procesarea ca proiect de R&D în 2012, pe baza rezultatelor cercetărilor realizate de Universitatea Pannon. Tipurile şi cerinţele de calitate ale materiilor prime procesabile au fost determinate în timpul acestor etape, iar investiţia a fost lansată în 2018. Aceasta a inclus dezvoltarea infrastructurii necesare pentru stocarea şi prelucrarea noilor bio-materiale.



Operaţiunea de testare a început în martie 2020 şi funcţionează regulat din mai. Bio-componenta produsă are un potenţial de economisire a CO2 semnificativ mai mare faţă de alte tipuri de biocombustibili produşi din aceeaşi materie primă. Acest proiect reprezintă reducerea în fiecare an cu până la 200.000 de tone a emisiilor de CO2, cantitate de emisii egală cu cea a unui oraş cu 200.000 de locuitori care ar folosi numai energie solară pentru încălzire. Totuşi, obiectivul este extinderea portofoliului de materii prime în direcţia deşeurilor şi a reziduurilor, pentru a realiza economii de CO2 şi mai mari.

Economia circulară, un nou model pentru Europa



Una dintre pietrele de temelie ale strategiei MOL Group 2030+ este de a juca un rol cheie în modelarea economiei circulare cu emisii reduse de carbon, prin investiţii în noi afaceri, cum ar fi integrarea şi utilizarea deşeurilor, reciclarea, captarea, utilizarea şi stocarea carbonului (CCUS), biocombustibilii avansaţi şi oportunităţi legate de hidrogen.



În următorii cinci ani, MOL va cheltui un miliard de dolari pentru proiecte noi, cu emisii reduse de carbon şi sustenabile, pentru a deveni un actor cheie în Europa Centrală şi de Est în economia circulară şi pentru a se apropia de obiectivul său de zero emisii nete de CO2 până în 2050. MOL îşi propune să transforme segmentul Downstream într-un jucător extrem de eficient, sustenabil, axat pe domeniul produselor chimice.



Grupul MOL este o companie de petrol şi gaze internaţională integrată şi independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, o forţă de lucru formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor.



În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 9 ţări, iar cele de explorare în 14 ţări. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia.



Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.000 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Est, dintre care 243 în România.