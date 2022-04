Mai mult de jumătate din populația globului suferă de această afecțiune

Dacă suferiți în mod regulat de dureri de cap, presiune sau simptome de migrenă necruțătoare, inclusiv greață, sensibilitate la lumină, vărsături sau mai multe, cu siguranță nu sunteți singur.

De fapt, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), durerile de cap iau titlul de cea mai răspândită tulburare a sistemului nervos.

Și acum, o nouă cercetare publicată în The Journal of Headache and Pain discută despre cât de multă lume se confruntă cu durerile de cap și migrenele temute.

52% din populația lumii este afectată de dureri de cap

Noua cercetare a fost efectuată de Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie și Spitalul St. Olavs din Trondheim, Norvegia.

Oamenii de știință au evaluat studiile care au avut loc pe o perioadă de 59 de ani, din 1961 până în 2020.

Misiunea lor a fost să compare, să înțeleagă și să actualizeze cele mai predominante afecțiuni pe care le suferă oamenii la nivel global, studiind cronica durerilor de cap a participanților în ultimul an, împreună cu o parte din întreaga lor istorie de viață.

Majoritatea persoanelor studiate se aflau în intervalul de vârstă 20-65 de ani, unii dintre ei având peste 65 de ani.

Tipul aproximativ de afecțiuni de cefalee la cei studiati a fost clasificat după cum urmează: 52% au fost dureri de cap, 14% au fost migrene, 26% au fost dureri de cap de tip tensional (TTH) și 4,6% au fost dureri de cap timp de 15 zile sau mai mult în fiecare lună.

În fiecare zi care a fost examinată, 15,8% dintre indivizii de pe glob se confruntau cu o durere de cap.

Grupul studiat a confirmat că tulburările de cefalee sunt îndurate frecvent în întreaga lume. Durata migrenelor variază în funcție de indivizi și locații geografice.

Potrivit autorului principal al studiului, Lars Jacob Stovner, „am descoperit că prevalența tulburărilor de cefalee rămâne ridicată la nivel mondial și povara diferitelor tipuri poate avea impact pe mai mulți.

Ar trebui să ne străduim să reducem această povară prin prevenție și tratament mai bun.

Pentru a măsura efectul unor astfel de eforturi, trebuie să fim capabili să monitorizăm prevalența și povara în societăți. Studiul nostru ne ajută să înțelegem cum să ne îmbunătățim metodele.”

