Lukas Eduardo Urdea, tânărul care a uimit juriul spaniol cu talentul său. Golden Buzz la Vocea Spaniei Junior

Lukas Eduardo Urdea este tânărul care i-a uimit cu talentul său pe cei din juriul concursului Vocea Spaniei Junior. Inițial, familia lui Eduard a plecat în Spania cu scopul de face niște bani, ca mai apoi să se întoarcă acasă. Au trecut însă 17 ani şi au decis să rămână în continuare pentru copii: unul, fotbalist de performanţă, celălalt o voce.

Lukas a uimit publicul şi juriul spaniol cu talentul său

”La vârsta de 16 ani, m-am înscris la Vocea Spaniei Junior. Am luat-o ca pe o joacă, la început. Eu, de fapt, voiam să îl cunosc pe David Bisbald. Am fost și la Idol Kids - un fel de America Idol - și a fost un altfel de experiență, alți prieteni, alt juriu. Când am făcut audiție, am fost plăcut foarte mult de public și juriulu și ei au decis să îmi dea Golden Buzz și astfel am intrat direct în semifinală”, a declarat Lukas Eduardo Urdea.

”Niciodată nu m-am gândit la acest lucru”, a declarat mama lui Eduard. ”El avea înclinații spre muzică încă de când era mic, dar nu ne așteptam să ajungă pe o scenă atât de mare și să participe la concursuri”, a adăugat femeia. ”Nu știu dacă în România ar avea aceleași posibilități ca aici, pentru că în România stăm la țară, nu stăm la oraș, și e mai greu. Deocamdată, trebuie să rămânem aici”, a spus Loredana Urdea.

