Lukaku, transferat la Chelsea pentru 115 milioane de euro. Inter Milano are probleme financiare

Părţile s-au înţeles asupra unei sume de transfer de 115 milioane de euro, acceptată de Inter, care are probleme financiare. De altfel, criza milanezilor a fost anunţată de plecarea lui Antonio Conte antrenorul care a luat titlul.

”Big Rom” a mai fost sub contract cu Chelsea Londra, în perioada 2011-2014, dar n-a făcut prea mulţi purici, fiind împrumutat la West Bromwich Albion şi la Everton.

Chelsea l-ar putea avea pe Lukaku până la Supercupa Europei de miercuri, cu Villarreal. Inter va căuta o ”plombă”. Îi vizează pe Vlahovic, Zapata, Dzeko, Correa şi pe Scamacca, relatează Mediafax.

Șocul verii este plecarea lui Messi de la Barcelona

Plecarea lui Messi de la Barcelona a provocat un val imens de emoții, atât în rândul fanilor săi, cât și în cel al foștilor săi colegi de echipă, care au transmis mesaje de prietenie și admirație starului argentinian.

Printre cele mai frumoase mesaje vin de la Gerard Pique sau Luis Suarez, dar și de la mult mai tinerii Ronald Araujo sau Ilaix Moriba.



Sergio Busquets

„Încă încerc să asimilez totul și, știind cât de greu va fi, vreau doar să îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru club și pentru cei cu care ai fost alături în acești ani și în special pentru mine. Ai venit ca un copil și pleci ca cel mai bun jucător din toate timpurile, după ce ai făcut ca acest club să crească la dimensiunea pe care o merită și ai scris istorie. Voi putea spune mereu că am jucat și am împărtășit momente cu tine, majoritatea foarte bune, și că am avut șansa de a crește și de a mă bucura de fotbal alături de tine timp de 13 sezoane.

Pe lângă toate acestea, îmi rămâne și persoana ta și prietenia noastră, îmi vei lipsi foarte mult. Nu pot decât să îți doresc ție și familiei tale tot ce e mai bun, pentru că meritați asta. Ne va fi foarte dor de tine.”

Gerard Pique

„Nimic nu va mai fi la fel. Nici Camp Nou, nici Barcelona, nici noi înșine. După 20 de ani la club, nu vei mai purta tricoul Barçei. Adevărul uneori doare.

Ne-am cunoscut în 2000, aveam 13 ani și aveam carierele în față. Ce carieră! Oau! Nu am fi putut să o concepem mai bine. Ce nebunie!

În primul meu sezon, după ce m-am întors la FC Barcelona, am câștigat tripla, iar tu ai devenit cel mai bun jucător din toate timpurile. De la Rosario până la cerul de la Roma. Acolo a început legenda. Ce a urmat a fost istorie. Ce distracție am avut.

Acum pleci, dar știu că te vei întoarce într-o zi. Mai sunt lucruri de făcut. Distracție plăcută oriunde ai merge și continuă să câștigi așa cum numai tu știi. Ne va fi dor de tine aici. Te iubesc Leo.”