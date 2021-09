Lourdes Leon, fiica Madonnei, cu axilele neepilate pe covorul roșu de la MET Gala / VIDEO+FOTO

Fiica Madonnei, Lourdes Leon, și-a arătat cu mândrie părul axial și abdomenul la Gala Met 2021. Modelul, în vârstă de 24 de ani, a atras privirile celor prezenți la eveniment, purtând o rochie roz și bikini.

În timp ce cântăreața „Vogue” nu a participat la evenimentul de înaltă modă, Leon a avut o apariție îndrăzneață, pozând în costumul colorat, cu limba scoasă și expunându-și axilele neepilate. Aceasta a purtat cercei din argint, un accesoriu argintiu pentru buric, o geantă de mână strălucitoare și unghii lungi care au atras atenția publicului, în timp ce părul îi atârna până în zona genunchilor.

Non mais Lourdes on te dit Met Gala et tu viens dans ta tenue de Coachella la https://t.co/jVbjZQ8m1y