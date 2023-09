Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 21 septembrie 2023

LOTO. Joi, 21 septembrie 2023, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 17 septembrie, Loteria Română a acordat a acordat peste 99.300 de castiguri în valoare totala de peste 16,46 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 17.09.2023, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 21.09.2023, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,63 milioane de lei (peste 1,53 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,81 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 346.600 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de 398.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de 40.195 de lei.

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica ,17 septembrie, s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 13.829.095,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Calafat.

LOTO. La tragerea principala Loto 6/49 s-au mai castigat 3 premii la categoria a II-a in valoare de 84.097,68 de lei fiecare. Biletelele norocoase au fost jucate la o agentie din Jibou, judetul Salaj, la o statie de plata partenera si pe o aplicatie mobila.

LOTO. La tragerea principala JOKER din 17.09.2023 s-a castigat un premiu la categoria a III-a in valoare de 97.826,11 de lei. Biletul norocos au fost jucat pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40 de duminica 17 septembrie, s-au castigat 2 premii la categoria a II-a in valoare de 71.325,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti – Sectorul 3 si pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea NOROC s-a castigat un premiu la categoria a III-a in valoare de 50.471, 46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti.

Numerele extrase, joi, 21 septembrie, 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

