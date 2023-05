Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 18  mai, 2023

LOTO. Joi, 18 mai, 2023, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 14 mai, Loteria Romana a acordat peste 19.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 40 de milioane de lei (peste 8,1 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,38 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 955.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 147.000 lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 105.100 de lei (peste 21.300 euro).

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 292.300 de lei (peste 59.300 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 15.700 de lei.B

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 128.232,66 de lei fiecare. Biletele norocoas au fost jucate la agentii din Sf. Gheorghe – jud. Covasna, Viseul de Sus – jud. Maramures si Miercurea Nirajului – jud Mures.

Numerele extrase, joi, 18 mai 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

