Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 3 aprilie, 2022

LOTO. La tragerile de joi, 31 martie, Loteria Romana a acordat 14.843 castiguri in valoare totala de peste 614.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 738.300 de lei (peste 149.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 79.400 de lei (peste 16.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,79 milioane lei (aproximativ 767.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,68 milioane lei (peste 341.400 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 419.000 de lei (peste 84.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 403.200 de lei (peste 81.500 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 12.400 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 197.400 de lei (peste 39.900 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 18.000 de lei. La Super Noroceste in joc un report cumulat in valoare de peste 49.700 lei (peste 10.000 de euro).

Numerele extrase, duminică, 3 aprilie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

