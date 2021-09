Loredana și Ștefan Bănică, schimb de replici la X Factor: Pe mine scoateți-mă din concurs anul ăsta! / Mă tachinează cineva care nu are pe nimeni

Bronislava Rotaru are 25 de ani și a venit de la Chișinău pentru a uimi pe scena X Factor.

Frumoasa brunetă se mândrește cu felul ei de a fi, spunând că mereu reușește să fie multi-tasking.

Ea le-a povestit juraților că a făcut mai întâi actorie, apoi economie, încercând să cucerească mai multe domenii și să învețe câte puțin din fiecare.

"Eu am făcut cred că mai mult decât face o persoană de 80-100 de ani. Am făcut actorie, astrologie, fizică. Acum am început să citesc fizică cuantică. Studiind numerologie, astrologie, psihologie, psiho-somatica am constatat că ele sunt super legate între ele. Nimic nu se întâmplă pur și simplu. Eu cred că sunt o mică vrăjitoare din cauză că toată viața s-a întâmplat ca ceea ce eu gândesc se adeverește. Unul dintre astrologii mei mi-a spus că eu o să am succes în muzică. Cred că de-aia am și început să fac muzică”, a mai povestit Bronislava.

Momentul tinerei a stârnit replici între Ștefan Bănică Jr. și Loredana Groza, iar discuțiile au fost pe baza echipelor pe care le conduc în noul sezon X Factor.

Loredana și Ștefan Bănică Jr, schimb de replici

"Eu cred că pentru această interpretare multiplă, nu vreau, mai ales că Loredana are foarte puține locuri ocupate...", a spus Ștefan Bănică jr.

"Cred că e invers, dragul meu. Tu ai zero locuri!", a completat Loredana.

Ștefan Bănică Jr: Pe mine scoateți-mă din concurs anul ăsta! Deci eu am să-ți dau, pentru colega mea Loredana, un DA. Off, Doamne, cum vă umpleți voi bootcamp-ul!

Loredana: Da, mă tachinează cineva care încă nu are pe nimeni în echipă și i-am readus aminte că el are zero locuri ocupate și lanțul se strânge... Chiar, ce te faci?

Ștefan Bănică Jr: Bine!

Loredana: E a treia zi!

Delia: Cât ai de gând să o mai ții așa, acum serios vorbesc?!

Ștefan Bănică Jr: Pe mine mă întrebați? Nu vedeți că nu au venit? Nici măcar nu au fost băieți până în 24 de ani, niciunul!

Loredana: Cred că aș fi fost mai panicată decât o arată el! Eu în locul tău eram fiartă! Poate că o să iasă din concurs! Dacă nu-și completează echipa, nu știu care sunt regulile, trebuie să mă interesez!

Replicile dintre jurați nu s-au oprit aici, pentru că a doua ediție nu a adus voci prea bune pentru echipa lui Ștefan Bănică, lucru care i-a amuzat pe colegii cântărețului și le-au dat motiv să-l tachineze.