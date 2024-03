Condiții de muncă de vis pentru români în străinătate: Finlanda caută medici, Germania tehnicieni, Malta ingineri, iar Danemarca sudori. Posturi plătite cu 50.000 - 70.000 euro/an

Iată ce locuri de muncă sunt deschise pentru români, în străinătate, conform ANOFM:

Spania – 66 locuri de muncă pentru: lucrători în agricultura (cules fructe roșii); inginer specializat în domeniul feroviar;

Finlanda – 39 locuri de muncă pentru: mașiniști CNC; medic generalist (servicii de gardă); asistent medical autorizat; medic generalist; medic generalist (servicii de gardă); asistent medical autorizat; medic generalist;

Germania – 32 locuri de muncă pentru: tehnician în mecatronică auto (carosier auto); muncitor în producţie; tehnician service; mecatronist; lucrători în producţie – procesare produse din carne; tehnician electronist; fizioterapeut; sudor;

Letonia – 30 locuri de muncă pentru: sudor;

Malta – 28 locuri de muncă pentru: inginer automatizare asigurarea calității; manageri dezvoltare afaceri; șofer taxi; bucătar;

Danemarca – 25 locuri de muncă pentru: sudor; tehnician industrial;

Belgia - 14 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat în agricultura (pentru recoltarea de căpșuni); tehnician rețele de telecomunicații; macaragiu; electrician tensiune medie; electrician iluminat stradal;

Suedia – 10 locuri de muncă pentru: măcelar/tranșator;

Austria – 5 locuri de muncă pentru: tehnician producţie;

Norvegia – 3 locuri de muncă pentru: supraveghetor ferma; bucătar.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Salarii de 50.000 de euro în Malta

Dacă ne uităm pe desfășurătorul EURES, vedem că postul vacant de ”Inginer Automatizare Asigurarea Calității”, de exemplu, are o ofertă salarială de nu mai puțin de 50.000 de euro:

”Salariu:

Initial pana la 50.000 €/an

Alte beneficii:

Instruire asigurata La locul de munca si periodic in functie de cerintele de calificare. Sprijin de relocare pentru candidatii cu sediul in UE/SEE care nu necesita un permis de munca in Malta, Salariu atractiv, Asigurare privata de sanatate, Sarbatori anuale, Functionare hibrida.

Durata contractului:

Nedeterminata”.

Aceleași condiții de muncă oferă Malta și pentru funcția de Manager Dezvoltare Afaceri.

Inginerul din Spania, recompensat cu 70.000 de euro/an

Un salariu și mai mare primește un inginer specializat în domeniul feroviar în Spania: ”Salariu este în funcţie de competenţe, experienţă şi poate ajunge la 70.000 euro/an” arată anunțul de angajare. Alte beneficii sunt ”asigurare de sănătate, vouchere (transport, masă și îngrijire a copiilor), iar contractul este pe durată nedeterminată, cu un program de lucru hibrid (3 zile la birou și 2 zile la domiciliu).

Medicul generalist din Finlanda, salariu de 7500 de euro pe lună

Un medic generalist din Finlanda ar câștiga 5.218,54 euro brut/ lună până la 7.435,89 euro brut/ lună în funcție de experientă, la care se adaugă sporurile pentru serviciile de gardă, arată anunțul de angajare.

Un Tehnician service în Germania, salariu de la 45.000 de euro pe an

”Salariu:

Salariul oferit porneste de la 45.000 euro brut/an

Alte beneficii:

Angajatorul asigura sprijin in vederea gasirii unei locuinte, precum si in demersurile de inregistrare la autoritati; Compensarea orelor suplimentare; Concediu de odihna de 30 de zile; Oportunitati de formare profesionala suplimentara; Masina de serviciu care poate fi utilizata si in privat; Suplimente financiare pentru activitatea din deplasare; Telefon de serviciu; Diverse activitati de agrement.

Durata contractului:

Contractul de munca este pe perioada nedeterminata, iar programul de lucru este cu norma intreaga (40 ore/saptamana). Nu se lucreaza in schimburi” arată anunțul de muncă.

